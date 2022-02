Nintendo Switch: Anmeldung für Online-Test von Nintendo Switch Sports gestartet

Samstag, 19. Februar 2022

Sonntag, 20. Februar 2022

Am 29. April 2022 erscheint Nintendo Switch ( ab 255,00€ bei kaufen ) Sports als Nachfolger des berühmten Wii Sports im Handel. Erstmals wird das Sportspiel auch einen Online-Multiplayer bieten, den Nintendo im Vorfeld der Veröffentlichung testen möchte. Deshalb wird es an diesem Wochenende eine Probephase für Nintendo Switch Sports geben, bei der Spieler einen ersten Blick auf einige der Sportarten werfen können. Dazu zählen Bowling, Tennis und Chambara. In der Vollversion werden dann auch noch Volleyball, Badminton und Fußball dabei sein. Im Herbst 2022 will Nintendo außerdem Golf als kostenloses Update hinzufügen.Wer beim Test dabei sein möchte, muss sich im Shop von My Nintendo derzeit den Zugang erwerben. Allerdings werden dafür keine weiteren Kosten fällig. Ihr erhaltet anschließend einen Code, den ihr im eShop der Nintendo Switch einlösen könnt. Die Server des Online-Tests werden übrigens nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung stehen. Insgesamt fünf Sitzungen mit einer Länge von je 45 Minuten sind geplant.4:00 – 4:45 Uhr12:00 – 12:45 Uhr20:00 – 20:45 Uhr4:00 – 4:45 Uhr12:00 – 12:45 Uhr