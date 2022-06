Nintendo Switch: Super Sale im eShop lockt mit satten Rabatten

Super Sale im eShop: Switch-Spieler sparen bis zu 67% auf Tausende Titel





Ab Donnerstag, 9. Juni, läuft der #NintendoSwitch #eShop Super Sale! Zum ersten Mal gibt es Rabatte auf #NewPokémonSnap, Shin Megami Tensei V und #LEGOStarWars: Die Skywalker Saga! pic.twitter.com/sZ24qO0g2T



— Nintendo DE (@NintendoDE) June 7, 2022

Weitere Highlights und Start des Super Sale

Wie über Twitter angekündigt startet der japanische Videospiel-Gigant Nintendo ab morgen, dem 9. Juni, seinen sogenannten Super Sale. Im hauseigenen eShop dürfen wir uns fortan an über radikale Rabatte freuen, die die Herzen der Nintendo Switch-Spieler höher schlagen lassen dürften. Mit dabei sind sogar Titel, die noch vergleichsweise neu und somit nie reduziert worden sind.Mehr als geschlagene 1.500 Titel für die Nintendo Switch sollen im Super Sale starke Preissenkungen von bis zu 67% erfahren. Darunter befinden sich namhafte Vertreter wie beispielsweise The Legend of Zelda: Link's Awakening oder Monster Hunter Rise Ein besonderes Augenmerk solltet ihr allerdings auf die Switch-Spiele legen, die es so bisher noch nicht reduziert gab. Erstmalig im Sale: Das New Pokémon Snap , ebenso wie der neueste Ableger des dänischen Bauklotz-Herstellers, Lego Star Wars: The Skywalker Saga Auch das unter Rollenspiel-Fans beliebte Shin Megami Tensei V , welches erst im November des letzten Jahres erschienen ist, kannst du erstmalig reduziert in Nintendos eShop für die Switch erstehen. Der Super Sale beginnt wie eingangs erwähnt am 9.Juni, also schon morgen, um 15 Uhr und läuft ab dann bis zum 19. Juni um Mitternacht. Spätestens morgen dürftest du eine detaillierte Auflistung aller gesenkten Titel im eShop zu sehen bekommen, bis dahin versorgen wir dir nachfolgend noch mit den aktuellen Highlights:New Pokémon Snap – 33 Prozent RabattThe Legend of Zelda: Link's Awakening – 33 Prozent RabattLego Star Wars: The Skywalker Saga – 20 Prozent RabattDark Souls: Remastered – 50 Prozent RabattAmong Us – 25 Prozent RabattDoom Eternal – 67 Prozent RabattMonster Hunter Rise – 50 Prozent RabattHades – 40 Prozent RabattCuphead – 30 Prozent RabattXenoblade Chronicles: Definitive Edition – 33 Prozent RabattSonic Mania – 50 Prozent RabattLuigi's Mansion 3 – 33 Prozent RabattBastion – 77 Prozent RabattMario + Rabbids Kingdom Battle – 75 Prozent RabattSplatoon 2 – 33 Prozent Rabatt