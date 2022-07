Nintendo Switch: Hitzewarnung für alle Modelle ausgesprochen

Schlafmodus schtzt Hardware

Nintendo hat vor kurzem fr die Nintendo Switch und ihre verschiedenen Ausfhrungen eine Warnung herausgegeben. Das Spielen bei hochsommerlichen Temperaturen sei demnach nicht empfehlenswert.Das hat der Kulthersteller jngst auf seiner eigenen Support-Seite in Japan sowie bei Twitter kundgetan . Anlass dafr ist natrlich der Sommer, wobei insbesondere das Land der aufgehenden Sonne derzeit von einer starken Hitzewelle beherrscht wird. Aber auch hierzulande werden hohe Temperaturwerte erwartet – zu hoch fr die schmale Switch. Deshalb erinnerte Nintendo daran, dass die Hybrid-Konsole fr den Einsatz zwischen fnf bis 35 Grad Celsius gedacht ist:Netterweise hat Nintendo der Switch von Haus aus einen eigenen Schutzmechanismus spendiert, der bei drohenden Schden wegen zu hoher Temperaturen greift: Das Gert soll sich nmlich automatisch in den Schlafmodus versetzen, sofern die Auentemperatur ein zu hohes Niveau erreicht beziehungsweise dieses berschreitet. Nach einer kurzen Abkhlung soll es dann aber weitergehen knnen mit dem Spielspa.Bei Hitze soll man auerdem verstrkt darauf achten, dass die Lftungsschlitze der Switch nicht versehentlich verdeckt werden – circa zehn Zentimeter Freiraum sollte um sie herum bleiben. Auch soll man diese ab und an entstauben. Schlielich kann nicht entweichende Luft ebenfalls zur berhitzung des Gertes fhren.Was keine Erwhnung findet, ist die Tatsache, dass das Spielen am TV mit Hilfe der Ladestation weniger Platz fr die Lftung lsst. In dem Fall soll jeder auch in den eigenen vier Wnden auf eine angenehme Temperatur achten. Die Hitzwarnung gilt brigens fr die normale Switch, die Switch Lite sowie die Switch OLED.