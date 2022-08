Nintendo Switch: Das sind die Spiele-Releases im August 2022

Vielversprechende Nintendo Switch-Spiele im August

Neue Releases für die Switch in diesem Monat

Auch im August erwarten uns wieder einige neue. Fast 30 Titel sind es insgesamt, die Nintendo bisher bekannt gegeben hat. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir für euch die zugehörige Release-Liste.Unter den verschiedenen Games, die wir auf dem Handheld-Hybriden der japanischen Spieleschmiede im neuen Monat begrüßen dürfen, hat sich natürlich auch das eine oder andere Highlight versteckt. Bevor wir also in die chronologisch geordnete Liste einsteigen, geben wir einen kurzen Ausblick auf die besonders spannenden Veröffentlichungen, die sich unter den neuen Nintendo Switch-Spielen im August verbergen.Sprechen wir von den Highlights der neuen Nintendo Switch-Spiele, die uns im August erwarten, müssen wir ein klein wenig zurückrudern: Die wirklich satten Veröffentlichungen haben sich die Publisher für die folgenden Herbstmonate aufgehoben. Doch das bedeutet nicht, dass sich nicht durchaus lohnende Titel unter den Releases tummeln können. Die von uns vorgestellten neuen Switch-Games stehen im Zeichen der Simulationen: Immerhin haben wir mit Two Point Campus, Tribes of Midgard oder auch dem abgedreht aussehenden Cult of the Lamb gleich drei nennenswerte Vertreter zur Hand.In, dem neuen Titel der Two Point Hospital -Macher, wollen uns die Entwickler in ihren nächsten witzigen Wirtschaftsimulator schicken. Diesmal bauen, betreuen und beleben wir unser eigenes College. Dabei passieren am laufenden Band verrückte Dinge, die euren Uni-Alltag niemals langweilig werden lassen sollen. Vor allem die Mischung aus Aufbauspiel und sozialer Simulation sorgen für die nötige Abwechslung.Mitschwingen wir ebenfalls die Hämmer und werkeln an unserem eigenen Wikinger-Dorf, um es vor einer Invasion ungemütlicher Riesen zu verteidigen. Während der Ragnarök vor unserer Tür verrücktspielt, versuchen wir im Inneren unserer Dorfmauern, Rohstoffe zu gewinnen, Verteidigungsanlagen zu errichten und schützende Ausrüstung herzustellen. Verlassen wir unsere sicheren vier Wände doch einmal, erwarten uns in den prozedural generierten Welten finstere Höhlen und legendäre Beute, die es zu entdecken gilt. Dank integriertem Koop-Modus dürfen wir den Survival-Spaß online sogar mit bis zu zehn Spielern teilen.Das letzte von uns vorgestellte Spiel trägt den mysteriös klingenden Namenund macht einiges anders, als seine zuvor genannten Genre-Kollegen. Im Pelz eines luziferischen Lämmchens gründen wir unseren eigenen, satanistischen Kult. Mit allen uns vom Teufel an die Hand gegebenen Mittel sollen wir diesen vergrößern und unsere Jünger vor allem bei Laune halten: Predigten, Rituale und okkulte Opferungen helfen uns dabei. Neben den entspannten Aufbau-Elementen erwarten uns aber hin und wieder auch actionreiche Parts, in denen wir in Dungeon Crawler-Manier einen Gegner nach dem anderen in die Hölle schicken.Neben den besonders vielversprechenden neuen Nintendo-Switch-Spielen warten im August noch eine ganze Menge weiterer Titel auf uns:Wenn euch neben den neuen Nintendo Switch-Spielen, die der August für euch im eShop bereithält, auch noch interessiert, was es an neuen Spielen für den PC und die PS5 zum Zocken gibt , haben wir die Release-Liste ebenfalls parat.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021