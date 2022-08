Nintendo Switch: Bis zu 80 % Rabatt im Multiplayer-Sale des eShop angekündigt

Nintendo Switch-Spiele im Showdown-Sale: Welche Titel es günstiger geben könnte

Am 4. August will Nintendo im großen Showdown-Sale auch in Europa die Preise purzeln lassen. Uns werden Rabatte von bis zu 80 Prozent für Multiplayer-Switch-Spiele versprochen.Leider ist bislang noch nicht konkret bekannt, um welche Nintendo Switch-Spiele es sich bei den reduzierten Titeln genau handeln soll. Nimmt man sich allerdings den US-amerikanischen Sale zum Vorbild, bekommen wir bereits vorab einen Eindruck davon, was uns erwarten könnte.Im Fokus des eShop Sales, der über Twitter bereits angekündigt wurde, sollen vor allem Nintendo Switch-Games stehen, die uns den Spiele-Sommer mit unseren Freunden und unserer Familie gemeinsam genießen lassen. Das nordamerikanischen Angebot bestand allem voran aus Fan-Favoriten wie Super Mario Party Among Us , oder dem Jackbox Party Pack 8 . Welche Titel es derweil noch zum reduzierten Preis im US-eShop gibt, zeigen wir euch im nachfolgenden Überblick:Wie lange der europäische eShop-Sale gehen wird, bleibt abzuwarten. Das US-amerikanische Pendant bietet die reduzierten Nintendo Switch-Spiele seit dem letzten Freitag an, ehe der Showdown Sale am Sonntag um 0 Uhr seine Pforten wieder schließen soll.