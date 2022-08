Nintendo Switch: Warnung vor plötzlichem Akkutod veröffentlicht

Nintendo Switch unbedingt regelmäßig aufladen

Früher oder später landet jedes noch so teure Spielzeug in der Mottenkiste, weil Neues nachrückt. Dieses Schicksal könnte natürlich auch der Nintendo Switch blühen, was ein hohes Risiko birgt.Die Gründe dafür, nicht mehr regelmäßig mit der Switch zu spielen, sind dabei zweitrangig. Wie der bekannte Hersteller jetzt bekannt gegeben hat, sollte man aber tunlichst drauf achten, die Hybridkonsole nicht allzu lange inaktiv herumliegen zu lassen, da sie sich sonst womöglich nie mehr einschalten lässt.Das hat Nintendo jetzt auf dem eigenen japanischen Twitter-Profil mitgeteilt. Aus der Nachricht geht hervor, dass das Gerät maximal sechs Monate ruhen kann, ehe es riskant wird. Allerspätestens dann sollten Besitzer ihre Switch ans Stromnetz anschließen und den Akku aufladen. Denn nur wiederholtes Auf- und Entladen hält die integrierte Batterie überhaupt über einen längeren Zeitraum am Leben.Diesen Ratschlag sollte man insbesondere beherzigen, wenn man vorhat, die eigene Switch verschenken oder verkaufen zu wollen. Das ist übrigens nicht die erste Warnung, die Nintendo in diesem Jahr zur Switch herausgibt: Erst vor Kurzem warnte das Unternehmen davor, die Nintendo Switch bei zu hohen Temperaturen zu benutzen.