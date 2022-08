Nintendo Switch: Pro-Version erscheint angeblich "in der ersten Hälfte des nächsten Jahres"

Insider ist sich sicher: Nintendo Switch Pro erscheint 2023





Will be odd when this "scam" releases first half of next year...



— NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 29, 2022

Hardware-Mangel könnte der Grund für das Ausbleiben der Ankündigung sein

Ein namhafter Nintendo-Insider ist sich sicher: Die japanische Spieleschmiede wird noch im kommenden Jahr eine Pro-Variante seiner Nintendo Switch veröffentlichen.Schon in der ersten Jahreshälfte von 2023 soll es ihm zufolge soweit sein. Doch in der Vergangenheit häuften sich die Gerüchte um eine Nintendo Switch Pro und so stellt sich vor allem dieses Mal die Frage, wie viel an der Aussage wirklich dran ist. Denn zu einer Veröffentlichung, geschweige denn einer offiziellen Ankündigung, kam es bekanntermaßen bislang nicht.Bei dem ominösen Insider handelt es sich um keinen Geringeren als Nate the Hate, der bereits in der Vergangenheit für akkurate Prognosen hinsichtlich Nintendos Schaffen sorgen konnte. Ihm zufolge wird eine neue Nintendo Switch Pro-Version noch immer irgendwann im Jahr 2023 auf den Markt kommen. Zu der Aussage ließ er sich hinreißen, nachdem ein Twitter-Nutzer ihm vorwarf, in der Vergangenheit über ein mögliches Pro-Modell spekuliert zu haben, ohne, dass eine entsprechende Hardware jemals enthüllt worden wäre.Daraufhin antwortete Nate, dass die Beschwerde des Nutzers sich seltsam anfühlen werde, wenn die Nintendo Switch Pro "in der ersten Hälfte des nächsten Jahres erscheint". Dies erweckt den Anschein, als könnte Nintendo sein nächstes Modell des Handheld-Hybriden schon in den kommenden Monaten offiziell ankündigen.Wirklich überraschend wäre eine derartige Ankündigung allerdings weniger. Denn vorstellbar ist es durchaus, dass der Mario-Konzern seine mittlerweile fünf Jahre alte Konsole nicht länger im Schatten der PS5 und der Xbox Series X|S-Konsolen stehen lassen möchte, was ihre Performance anbelangt. Selbst, wenn die Leistung sich selbst mit der Switch Pro vermutlich nicht wirklich vergleichen lassen würde, gibt es mit Sicherheit einige Titel, die mit frischer Hardware auf der Nintendo-Konsole stabiler laufen würden.Auf der Suche nach Gründen, warum wir bislang keinen Nachfolger der Nintendo Switch vorgesetzt bekommen haben, kristallisiert sich vor allem ein potentieller Faktor deutlich heraus: Der weltweite Mangel an benötigter Hardware. In den vergangenen Monaten und Jahren war immer wieder davon die Rede, dass Konsolenhersteller wie Sony oder Microsoft, aber auch Nintendo an den knappen Chip-Beständen nagen würden.Möglicherweise ist Nintendo hinsichtlich der neuen Switch Pro ebenfalls von einem derartigen Problem betroffen. Dies könnte zur Folge haben, dass der Hersteller zwar bereits seit einiger Zeit Pläne für eine neue Konsole in Petto hat, diese allerdings nicht offiziell machen kann, da die erforderliche Technik nicht zugänglich ist.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021