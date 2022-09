Nintendo Switch: Insider kündigt baldige Direct mit Wind Waker & Twilight Princess HD an

Nächstes Direct-Event soll "ein Zelda-Spektakel für Nintendo" werden

Weitere Ankündigungen vorstellbar – Konkreter Zeitraum wohl bekannt

Jeff Grubb zufolge steht das nächste Nintendo Direct-Event bereits bevor. Er behauptet, gleich zwei beliebte Zelda-Titel werden im Zuge dessen für die Nintendo Switch angekündigt.Der stets gut informierte Branchen-Insider ist sich sicher, dass die japanische Spieleschmiede plant, schon in diesem Monat auf der Präsentation die Portierungen von The Legend of Zelda: The Wind Waker ebenso wie der von The Legend of Zelda: Twilight Princess für die Switch vorzustellen. Die beiden Titel erschienen ursprünglich für die Gamecube- beziehungsweise die Wii-Konsolen, bekamen jedoch bereits in der Vergangenheit eine HD-Neuauflage für die Wii U spendiert.Dies verkündet Grubb zumindest in seinem neuen Podcast während eines Gesprächs mit dem GamesBeats Managing Editor Mike Minotti. Dieser erklärt, "dass bei dieser Direct die Portierungen von Wind Waker und Twilight Princess für Switch angekündigt werden". Grubb ergänzt ihn und verrät, dass es "eine Menge Zelda-Zeug bei dieser Veranstaltung geben" wird. "Ich glaube, das wird ein Zelda-Spektakel für Nintendo", fügt er im selben Atemzug an.Davon, dass die nächste Nintendo Direct ganz sicher im September stattfinden soll, sind die beiden überzeugt. "Zu 100 Prozent wird es im September eine Nintendo Direct geben, so einfach ist das." erklärt Minotti. Grubb behauptet weiter, dass sie bereits Details zu den Inhalten der Präsentation gehört hätten. Diesen zufolge wurden "die Portierungen von Twilight Princess und Wind Waker HD für die Switch genannt"Grubb könne sich auch vorstellen, dass man auf der kommenden Nintendo Direct auch ein Remaster zum ersten Metroid Prime ankündigen könnte. Auch ohne seine Informationen, würde er spekulieren, dass die beiden Zelda-Remasters vorgestellt werden, während wir noch auf das Breath of the Wild-Sequel warten.Einen konkreten Zeitraum gibt er ebenfalls bekannt: In der Woche vom 12. September soll es so weit sein und man könne mit der Nintendo Direct Präsentation in den folgenden Tagen rechnen. Unklar sei jedoch, um was für eine Art des Events es sich genau handelt. Außerdem sollten wir wie immer derartige Informationen mit Vorsicht genießen, solange wir keine offizielle Bestätigung seitens Nintendo bekommen. Anderen Gerüchten zufolge sollen wir schon im ersten Halbjahr von 2023 mit einer Nintendo Switch Pro-Version versorgt werden Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021