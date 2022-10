Nintendo Switch: 2 weitere N64-Klassiker bestätigt, die garantiert für gute Laune sorgen

Nintendo Switch: Mario Party 1 & 2 feiern Comeback nach über 20 Jahren

Nintendo Switch Online und Erweiterungspaket benötigt

Nintendo bestätigt die nächsten beiden Klassiker, die den Sprung von der N64 auf die Nintendo Switch schaffen. Ab dem 2. November gibt es Mario Party & Mario Party 2.Dies verrät die japanische Spieleschmiede mit einem hauseigenen Trailer zur Wiederveröffentlichung auf dem Handheld-Hybriden. Weitere N64-Titel sollen noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch folgen.Schon 1999, also vor über 20 Jahren, feierte Mario Party sein Release für die Nintendo 64-Konsolen. Mit einer Auswahl an verschiedenen Spielfeldern und gleich 56 vor Spaß nur so strotzenden Mini-Games zog es bereits damals ganze Freundeskreise in seinen Bann.Ein gutes Jahr später erschien dann auch schon der zweite Teil der Reihe: Mario Party 2 kam mit einer Vielzahl an Verbesserungen, neuen Karten und natürlich einem frischen Aufgebot an Minispielen auf den Markt. Bis heute gelten die Mario Party-Spiele als essenzieller Bestandteil einer gut gepflegten Bibliothek. Der aktuelle Teil stellt den elften Ableger des Franchise dar und ist seit 2018 für die Nintendo Switch erhältlich. Er zählt zu den meistverkauften Titeln der Konsole.Völlig umsonst ist es euch allerdings nicht vergönnt, in den Genuss des Retro-Spaßes zu kommen. Ihr benötigt eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft sowie das kostenpflichte Erweiterungspaket, um die Mario Party und seinen zweiten Teil zu zocken.Nach The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 oder Operation Winback sollen noch in diesem Jahr weitere N64-Titel auf die Nintendo Switch folgen. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, sollte es konkretere Informationen dazu geben.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021