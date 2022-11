Nintendo Switch: 5 spannende Games, die im November auf den Handheld-Hybriden kommen

5 spannende Games im November für die Nintendo Switch vorgestellt

#1 It Takes Two – 4. November

Genre: Adventure, Puzzle-Plattformer

Adventure, Puzzle-Plattformer Spielmodus: Koop

Koop Entwickler: Hazelight

Hazelight Preis: 39,99 Euro

#2 Harvestella – 4. November

Genre: Adventure, RPG, Simulation

Adventure, RPG, Simulation Spielmodus: Einzelspieler

Einzelspieler Entwickler: Square Enix

Square Enix Preis: 59,99 Euro

#3 Sonic Frontiers – 8. November

Genre: Plattformer, Jump'n'Run, Action-Adventure

Plattformer, Jump'n'Run, Action-Adventure Spielmodus: Einzelspieler

Einzelspieler Entwickler: Sonic Team

Sonic Team Preis: 59,99 Euro

#4 Tactics Ogre: Reborn – 11. November

Genre: RPG, Strategie, Simulation

RPG, Strategie, Simulation Spielmodus: Einzelspieler

Einzelspieler Entwickler: Square Enix

Square Enix Preis: 49,99 Euro

#5 Pokémon Karmesin & Purpur – 18. November

Genre: Adventure, RPG

Adventure, RPG Spielmodus: Mehrspieler

Mehrspieler Entwickler: Game Freak

Game Freak Preis: 59,99 Euro

Weitere Releases im November für die Nintendo Switch

Passend zur wohl gemütlichsten Jahreszeit für Gamer erwarten uns auf der Nintendo Switch gleich eine ganze Reihe frischer Titel. Fünf besonders spannende stellen wir vor.Darunter findet sich eine abwechslungsreiche Auswahl aus Action, Strategie und Abenteuer, damit für fast jeden Geschmack etwas dabei ist. Um die kommenden Titel für die Nintendo Switch etwas besser einordnen zu können, hilft die Kurzübersicht zu jedem von ihnen, damit ihr garantiert den Überblick behaltet.Der November hält einige hochkarätige Highlights für die Nintendo Switch bereit. Darunter beispielsweise der neueste und von Fans mit Spannung erwartete Pokémon-Ableger, der auf den Namen Karmesin & Purpur hört und mit einer ganzen Reihe an Neuerungen aufwartet.Aber auch der wohl schnellste Igel der Welt macht sich schon seit einigen Tagen warm, in Sonic Frontiers die Welt vor den Plänen des fiesen Dr. Eggmans ein weiteres Mal zu retten. Daneben warten mit It Takes Two, Tactics Ogre: Reborn und Harvestella noch weitere Spaßgaranten auf ihre Veröffentlichung auf der Switch.In It Takes Two begeben wir uns auf eine verrückte Reise, die uns in ein genreübergreifendes Plattform-Abenteuer entführt, das ausschließlich für gemeinsamen Koop-Spaß gedacht ist. Wir laden einen Freund ein, mit dem wir uns einer Vielzahl an kniffligen, aber stets humorvoll gestalteten Herausforderungen stellen sollen.Dabei meistern wir in jedem Level einzigartige und aufeinander abgestimmte Fähigkeiten unserer Charaktere, helfen uns gegenseitig aus der Patsche und überwinden unerwartete Hindernisse. Von randalierenden Staubsaugern bis hin zu aalglatten Liebesgurus: Bei It Takes Two weiß man nie so genau, womit man es als nächstes zu tun hat.Mit Harvestella erwartet uns schon zu Beginn des Monats die brandneue Fantasy-Lebenssimulation von Square Enix, die mit Rollenspielelementen einen spannenden Ansatz verfolgt. In verschiedenen Jahreszeiten erkunden wir eine wunderschöne Welt, während wir unsere Felder bewirtschaften, Freundschaften schließen und uns in dynamischen Kämpfen unseren Feinden stellen.Dabei versuchen wir, das große Mysterium, welches die geheimnisvolle Jahreszeit des Todes umgibt, zu entschlüsseln. Steht uns der Sinn danach, zu etwas Neuem aufzubrechen, stehen uns mit den verschiedenen Städten und Schauplätzen gleich mehrere Optionen zur Auswahl. Und mit einer Gruppe aus Schattenläufern, Kämpfern und Magiern erkunden wir dabei sogar Dungeons, um mehr über den Ursprung der Welt und die Wahrheit über die Katastrophe, die jene heimsucht, zu erfahren.In Sonic Frontiers schlüpfen wir erneut in das stachelige Kostüm des wohl bekanntesten Igels der Welt. Die dreidimensionale, offene Welt der Starfall Islands wartet mit ihren atmosphärischen Bergen, Feldern, Flüssen und Hügeln nur so darauf, von uns erkundet zu werden.Die verschiedenen Stages der Starfall Islands sorgen für die nötige spielerische Herausforderung des Action-Adventures, indem wir versuchen, Dr. Eggman davon abzubringen, eine antike, hochentwickelte Technologie, die völlig außer Kontrolle geraten ist, an sich zu reißen. Es liegt also an Sonic, die neu entfesselte Bedrohung wieder in den Griff zu bekommen und den Geheimnissen, die sie umgeben, mit seinen Freunden auf den Grund zu gehen.Basierend auf dem PSP-Ableger aus dem Jahre 2010 will Tactics Ogre: Reborn das Franchise nach mehr als zehn Jahren endlich wiederbeleben. Das rundenbasierte Strategiespiel vereint Rollenspiel-Elemente, die wir bereits aus Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem kennen.Dabei erwartet uns nicht nur eine moderne und komplett überarbeitete Optik, sondern auch der Soundtrack und komplett vertonte Zwischensequenzen verbessern die Neuauflage auf ganzer Linie. Die Geschichte um das vom Krieg zerrüttete valerianische Königreich sorgt auch heute noch für die passende, spannende Story, die die taktischen Kämpfe und kniffligen Schlachten perfekt in Szene setzen.Der vermutlich spannendste Titel, der im November auf die Nintendo Switch kommt, dürfte sich in Pokémon Karmesin & Purpur finden. Es handelt sich dabei um die mittlerweile neunte Spielgeneration der Hauptreihe, die Fans aus aller Welt seit Jahrzehnten in ihren Bann zieht.Wir dürfen eine schier grenzenlose, offene Welt erkunden, während wir neue Pokémon entdecken und uns, gemeinsam mit unseren Freunden, den zahlreichen Herausforderungen der Paldea-Region stellen. Diese stellt die Heimat vieler neuer Pokémon dar. So wartet hier beispielsweise Geisterhund Gruff nur so darauf, von uns in den brillant gestalteten Kämpfen eingesetzt zu werden.Natürlich hält der November noch weitere aufregende Veröffentlichungen auf der Nintendo Switch bereit, zum Beispiel:Neben den von uns vorgestellten Games könnt ihr euch schon ab dem 2. November auf zwei N64-Klassiker freuen, die Nintendo auf die Switch holt