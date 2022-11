Nintendo Switch: Jetzt doppelten Bonus für Käufe im eShop einstreichen

Nintendo Switch-Spiele im eShop kaufen und doppelte Goldpunkte abstauben

Zahlreiche Titel zur Auswahl

Wer sich regelmäßig neue Spiele über den Nintendo eShop besorgt, der darf sich künftig freuen: Für eine kurze Zeit bekommt ihr für eure Einkäufe gleich die doppelte Anzahl Goldpunkte.Dies kann sich bei den stolzen Preisen, mit denen der hauseigene Store bei den Nintendo Switch-Spielen aufwartet, so richtig lohnen. Die Aktion im eShop läuft noch bis zum 31. Januar des nächsten Jahres.Einen Haken hat das ganze allerdings: Die doppelten Goldpunkte bekommt ihr lediglich ausgezahlt, wenn ihr im Besitz einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft sowie des Erweiterungspakets für den Service seid.Erfüllt ihr beide Kriterien, beschenkt euch die japanische Spieleschmiede mit Goldpunkten im Wert von 10 Prozent des Kaufpreises aller Artikel. Dazu zählen sogar Game-Coupons, wie der Hersteller auf der Aktionsseite verrät. Diese könnt ihr dann wiederum für den Kauf weiterer Titel und Coupons im Nintendo eShop einlösen.Ein einfaches Rechenbeispiel liefert man uns hier direkt mit: Entscheidet ihr euch beispielsweise für den Kauf von Splatoon 3, das wir vorab natürlich ausgiebig für euch getestet haben , zum Preis von 59,99 Euro, gibt es Goldpunkte im Wert von sechs Euro dabei zurück.Um die Aktion in vollen Zügen auszukosten, stellt euch Nintendo natürlich eine riesige Auswahl an Switch-Spielen zur Verfügung. So finden sich im eShop nicht nur beliebte Highlights wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Mario Kart 8 in der Deluxe Edition, sondern auch neue Titel könnten euch interessieren.Und von diesen gibt es nicht nur in den letzten Tagen, sondern gerade in den kommenden Wochen noch so einige. Wir verraten euch, welche fünf besonders spannenden Spiele der November für die Nintendo Switch bereithält. Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021