Nintendo Switch: So steht es um künftige Preiserhöhungen für den Handheld-Hybriden

Nintendo Switch: Preise bleiben zunächst stabil, aber...





Nintendo, asked whether it would raise Switch prices, says it won't take such actions at this moment, but will continue monitoring situation and carefully consider (whether we need to take the option)."https://t.co/onEzeUmKEX



— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) November 8, 2022

Im Zuge des letzten Finanzberichts gibt die japanische Spieleschmiede bekannt, wie es derweil um Pläne hinsichtlich künftiger Preiserhöhungen für die Nintendo Switch steht.Nachdem Sony bereits vor einigen Wochen an der Preisschraube für seine PlayStation 5 drehte , sprach jüngst nun auch Xbox-Chef Phil Spencer über potentielle Preiserhöhungen bei den Microsoft-Konsolen . Die Frage danach, ob auch die Nintendo Switch von derartigen Maßnahmen betroffen sein könnte, ist also nicht ganz unberechtigt.Bereits damals, als die Preiserhöhungen für die PS5 erstmalig publik wurden, nutzte Nintendo die Gelegenheit und sprach sich gegen ein derartiges Vorgehen bei seiner Nintendo Switch aus. Und auch während des jüngsten Finanz-Updates versicherte man noch einmal, dass man auch weiterhin zu der Aussage stehen würde.So betonte unter anderem Spiele- und Technik-Reporter Takashi Mochizuki noch einmal, dass Nintendo derzeitig keine Preiserhöhungen plane. Der Hersteller würde die aktuelle Situation allerdings genaustens beobachten und sorgfältig überprüfen, ob künftig Maßnahmen ergriffen werden müssen.Mit der Situation könnten, ähnlich wie bei Sony als Grund für die Preiserhöhungen der PS5, "schwierige Marktbedingungen" in bestimmten Regionen der Welt gemeint sein. Dabei sollte allerdings auch in Betracht gezogen werden, dass es die originale Version der Nintendo Switch bereits seit dem Jahr 2017 gibt und sie so auf wesentlich ältere Technik als die aktuelle Konsolengeneration von Sony und Microsoft zurückgreift.Nach dem OLED-Modell soll eine "Pro-Version" der Nintendo Switch laut einem Insider aber schon in der ersten Hälfte des kommenden Jahres auf uns warten. Und bislang tut weder Preis, noch Technik der Switch einen Abbruch: So oft hat sich die Konsole bisher verkauft. Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021