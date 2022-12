Nintendo Switch: Persönlicher Jahresrückblick für 2022 hält allerhand Highlights bereit

Nintendo Jahresrückblick 2022: Persönliche Switch-Statistiken erwarten euch





Nintendo lässt das Jahr 2022 noch einmal Revue passieren: Im Stil eines Rückblicks, wie wir ihn von Spotify und Co. kennen, bekommen wir persönliche Statistiken serviert.So lässt man das aktuell noch laufende Kalenderjahr gebührend ausklingen und präsentiert euch ein paar Fakten zu eurem eigenen Spielejahr auf der Nintendo Switch. Ihr erfahrt nicht nur, wie viel Zeit ihr insgesamt mit dem Spielen von Nintendo-Titeln verbracht habt, sondern auch noch weitere spannende Einblicke werden preisgegeben.Seit heute könnt ihr euch euren personalisierten Jahresrückblick für das Jahr 2022 für die Nintendo Switch ansehen. Dafür besucht ihr ganz einfach die offizielle Webseite der japanischen Spieleschmiede und loggt euch mit eurem Nintendo-Account ein. Anschließend bekommt ihr eine Übersicht darüber, welche Titel ihr in den vergangenen zwölf Monaten am meisten gespielt und wie viel Zeit ihr mit ihnen verbracht habt.Natürlich lassen sich die Statistiken auch noch etwas spezifizieren. So erfahrt ihr beispielsweise obendrein, welches Game bei euch in welchem Monat besonders hoch im Kurs stand, welches Spiel ihr schon länger als drei Jahre spielt und von welchen Veröffentlichungen ihr zu ihrem Launch besonders begeistert wart. Auch eine Unterteilung in einzelne Genres findet ihr nach etwas Scrollen noch auf der Seite.Darüber hinaus könnt ihr euren persönlichen Jahresrückblick 2022 für die Nintendo Switch auch mit euren Freunden teilen: Per entsprechendem Button ist es ganz einfach, die spannenden Statistiken in den sozialen Netzwerken wie Twitter und Co. zu veröffentlichen, denn ihr könnt sie unkompliziert als Bild herunterladen.Neben dem Jahresrückblick von Nintendo wartet auch auf Sonys Spielekonsolen ein ähnliches Format: Mit dem PlayStation 2022 Wrap-Up bekommt ihr nicht minder interessante Statistiken für die PS4 sowie die PS5 präsentiert. Außerdem könnt ihr euch einen witzigen Astro Bot-Avatar im Zuge dessen sichern, den ihr sogar mit anderen PlayStation-Besitzern tauschen könnt.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021