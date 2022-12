Nintendo Switch: 13 Spiele-Schnäppchen kurz vor Weihnachten bei Amazon

Nintendo Switch: 13 Spiele für die bevorstehende Bescherung

Pokémon Purpur – 49,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

29% Ersparnis

Pokémon Karmesin – 49,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

29% Ersparnis

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – 45,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

23% Ersparnis

Sonic Frontiers – 48,90 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

18% Ersparnis

Mario Party Superstars – 44,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

29% Ersparnis

Animal Crossing: New Horizons – 49,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

21% Ersparnis

Nintendo Switch Sports – 39,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

26% Ersparnis

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 47,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

24% Ersparnis

Super Mario Odyssey – 47,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

24% Ersparnis

The Legend of Zelda: Skyward Sword – 39,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

37% Ersparnis

Metroid Dread – 34,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

50% Ersparnis

Super Mario Maker 2 – 39,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

37% Ersparnis

Pokémon Leuchtende Perle – 34,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

44% Ersparnis

Weihnachten steht vor der Tür und wer noch nach dem ein oder anderen Geschenk sucht, durchstöbert aktuell nicht nur die Läden der Innenstadt, sondern auch den Versandriesen Amazon.Dort geht man angesichts des bevorstehenden Festes noch einmal in die Vollen und bietet zahlreiche reduzierte Spiele für die Nintendo Switch an, sodass Fans des Handheld-Hybriden auf frisches Futter unter dem Weihnachtsbaum hoffen dürfen. Egal ob für andere oder euch selbst: Wir haben ein paar Highlights aus den aktuellen Angeboten für euch.Wie es leider bei Rabattaktionen üblich ist, hat Amazon die ursprünglichen Preise etwas angehoben, um die Angebote günstiger und die Ersparnis größer wirken zu lassen. Viele Spiele sind daher für 62,99 Euro ausgeschrieben, Pokémon Karmesin & Purpur sogar für 69,99 Euro, während der Normalpreis von Nintendo Switch-Titeln ja 59,99 Euro beträgt.Das ändert jedoch nichts daran, dass viele beliebte First Party-Titel aktuell reduziert sind und ihr so bares Geld bei den Weihnachtseinkäufen sparen könnt. Die aktuelle Pokémon-Generation ist damit momentan für 49,99 Euro zu haben und viele weitere Mario- und Zelda-Spiele sogar schon für 47,99 Euro. Im Folgenden findet ihr daher einige lohnenswerte Angebote:Wer sich selbst anlässlich des Weihnachtsfestes noch eine Freude machen will oder für Nintendo Switch-Spieler im Familien- oder Freundeskreis eine passende Ablenkung für die Feiertage sucht, findet bei Amazon aktuell viele der beliebten First-Party-Titel der japanischen Spieleschmiede zu reduzierten Preisen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.