Nintendo Switch: Zubehör & Konsole zu Weihnachten bei Amazon im Angebot

Nintendo Switch: Controller, Taschen, Konsole & mehr im Amazon-Angebot

Nintendo Switch-Konsolen

Nintendo Switch-Konsole – Neon-Rot/Neon-Blau (2022) – 279,99 Euro

7% Ersparnis

Nintendo Switch-Konsole (OLED-Modell) – weiß – 333 Euro

10% Ersparnis

Nintendo Switch Lite, Standard – Koralle – 209,99 Euro

11% Ersparnis

Controller für die Nintendo Switch

Nintendo Switch Pro Controller – 61,99 Euro

11% Ersparnis

Nintendo Switch Pro Controller Splatoon 3-Edition – 67,99 Euro

3% Ersparnis

Weiteres Zubehör bei Amazon

SanDisk microSDXC-Speicherkarte für Nintendo Switch – 512GB – 79 Euro

52% Ersparnis

Tasche für Nintendo Switch von Younik mit Stauraum für 19 Spiele – 14,39 Euro

35% Ersparnis

iVoler Tasche für Nintendo Switch und Zubehör – 22,19 Euro

23% Ersparnis

Wer kurz vor Weihnachten noch nach einer Nintendo Switch oder dem passenden Zubehör für die Konsole sucht, wird bei Amazon fündig. Hier gibt es Festtagsangebote, die frohlocken lassen.Völlig gleich, ob es sich dabei um einen spezielleren Wunsch in Form des OLED- oder des Lite-Modells handelt, oder ihr euch nach Controllern, Speicherkarten oder schützenden Taschen umseht: Wir stellen euch einige Schnäppchen zur Nintendo Switch vor, die euch auch in der kalten Jahreszeit etwas einheizen.Wie schon in den Vorjahren öffnet Santa pünktlich zur Weihnachtszeit seinen Sack in Form des Amazon-Warenlagers, in dem sich das eine oder spannende Angebot zur Nintendo Switch versteckt hat. Damit sich eure Wünsche auch garantiert noch rechtzeitig zu den Feiertagen erfüllen, sichert der Versandhaus-Gigant bei vielen seiner Deals eine Lieferung noch vor dem 24. Dezember zu.Und damit ihr in aller vorweihnachtlicher Hektik nicht noch unnötigen Stress habt, haben wir die lohnenswertesten Deals bei Amazon zur Nintendo Switch noch einmal fein säuberlich sortiert für euch aufgelistet.Sehnt ihr euch nach einer der Nintendo Switch-Konsolen unter eurem Weihnachtsbaum, solltet ihr euch die folgenden Deals bei Amazon einmal näher ansehen:Habt ihr die Nintendo Switch bereits oder wollt ihr euer Geschenk in Form der Konsole noch mit einem zusätzlichen Schmankerl krönen, findet ihr zusätzliche Controller hier:Natürlich braucht jeder Handheld-Hybrid der japanischen Spieleschmiede das passende Zubehör, um so richtig aufzublühen. Zum Beispiel verschafft ihr euch auf der Nintendo Switch mit einer microSD-Speicherkarte den nötigen Platz für Spiele und Anwendungen, während ihr sie mit einer schützenden Hülle unbesorgt auf Reisen nehmen könnt.Und damit ihr auch reichlich Inhalte habt, mit denen ihr die Speicherkarten und Taschen eurer Konsole über die Weihnachtszeit befüllen könnt, haben wir an anderer Stelle für euch 13 Spiele-Schnäppchen für die Nintendo Switch bei Amazon für die Festtage herausgesucht.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021