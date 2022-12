Nintendo Switch: Tomb Raider-Spin-Offs ins nächste Jahr verschoben

Lara Croft kommt erst 2023 auf die Nintendo Switch





Lara Croft and the Guardian of Light/Temple of Osiris are now coming to Nintendo Switch in 2023. We look forward to sharing more in the new year!



— Feral Interactive (@feralgames) December 21, 2022

Wie Feral Interactive bekannt gibt, wurden die beiden Switch-Spin-Offs der Tomb Raider-Reihe, Lara Croft and the Guardian of Light sowie The Temple of Osiris in das Jahr 2023 verschoben.Noch im Herbst des vergangenen Jahres angekündigt, warteten Fans der Arcade-Abenteuer rund um die ikonische Heldin über ein ganzes Jahr vergebens auf Neuigkeiten. Diese gab es nun in Form eines Twitter-Posts, der die Verschiebung der beiden Titel für die Nintendo Switch-Konsolen offenbart.Angesprochen auf den Release der beiden Titel verkündete Feral Interactive, man würde die Umsetzungen in das kommende Jahr verschieben und uns dann auch neue Informationen präsentieren. Ursprünglich wurden die Spiele bereits im Jahre 2010 beziehungsweise 2014 veröffentlicht, nun sollte die Portierung für die Nintendo Switch folgen.Darüber hinaus lässt Feral Interactive durchscheinen, dass wir uns eventuell auf eine physische Version der kommenden Tomb Raider-Ableger auf der Nintendo Switch einstellen dürfen. Zwar sei derweil nichts in Stein gemeißelt, man denke jedoch über die Umsetzung nach.Neben den für die Tomb Raider-Reihe markanten Elementen wie der Erkundung der Spielwelt oder dem Lösen kniffliger Rätsel sollen es auch frischere Features wie ein kooperativer Mulitplayer-Modus oder Character Progression sowie ein schnelles und spaßiges Kampfsystem in die Switch-Version der Spiele schaffen.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021