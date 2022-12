Nintendo Switch: Pro-Version war angeblich in Arbeit, aber wurde eingestellt

Nintendo Switch: Fokus auf einen Nachfolger

Dem Hybrid-Konzept treu bleiben?

Gerüchte rund um eine leistungsstärkere Nintendo Switch gab es in den letzten Jahren viele – bewahrheitet hat sich bislang aber keines davon. Also alles nur erfunden? Nicht unbedingt.Gemäß der Technik-Experten von Digital Foundry war sehr wohl ein verbesserte Nintendo Switch in Planung. Allerdings habe sich das Management von Nintendo schlussendlich doch dagegen entschieden und die Zukunftspläne geändert. Eine Pro-Version steht demnach nicht mehr auf dem Zettel.So zumindest die Aussagen von John Linneman von Digital Foundry. Dabei beruft er sich auf Informationen, die er von verschiedenen Spieleentwicklern erhalten habe, ohne dabei konkrete Namen zu nennen. Eine mit mehr Leistung ausgestattete Nintendo Switch wird seinem aktuellen Stand zufolge nicht das Licht der Welt erblicken.Stattdessen, so glaubt er, wird die nächste Hardware von Nintendo ein richtiger Nachfolger der Nintendo Switch sein. Wie dieser aussehen mag, darüber kann natürlich aktuell nur spekuliert werden. Linneman rechnet allerdings nicht damit, dass so eine Konsole 2023 erscheint, sondern erst später.Ob der Switch-Nachfolger dann auf 4K-Auflösung setzt, so wie die Konkurrenz von Sony und Microsoft, bleibt noch abzuwarten. In den Gerüchten der Vergangenheit , als noch eine Switch Pro im Raum stand, war oft die Rede davon, dass 4K zwar möglich sein soll, aber nur mithilfe von Nvidias DLSS-Funktion. Leistungstechnisch sollte sich den Berichten zufolge die Pro-Version weiterhin hinter einer PlayStation 5 und Xbox Series X einordnen.Die potenzielle Leistung ist jedoch nur einer der viel diskutierten Punkte, wenn es um den Nachfolger der Nintendo Switch geht. Spekuliert wird darüber hinaus, ob Nintendo dem erfolgreichen Hybrid-Konzept treu bleibt oder bei der nächsten Konsole ein neues Experiment wagt.Auch das Thema Rückwärtskompatibilität dürfte spätestens mit der Ankündigung einer neuen Konsole ein weiteres Mal heiß diskutiert werden. Bis dahin wird aber vermutlich noch einiges an Zeit vergehen.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021