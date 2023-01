Nintendo Switch: Steht uns das Ende des Handheld-Hybriden bereits bevor?

Nintendo Switch-Nachfolger im Jahr 2024? Das sagen die Experten





From what I’m hearing I wouldn’t be surprised if Nintendo starts talking about new hardware by 2024. I’m not convinced another huge first-party game other than Zelda is left on Switch (usual Nintendo prediction caveats apply…) https://t.co/96CSoLd0Dn



— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) December 29, 2022





Wait what? You mean all next games are in development for the next hardware?



— Patrick Betar (@P_Betar) November 17, 2022

Noch lange kein Ende in Sicht – Spannende Veröffentlichungen in diesem Jahr

Nach mittlerweile fast sechs geschlagenen Jahren könnte mit The Legend of Zelda: Tears of Kingdom das Ende der Nintendo Switch eingeläutet werden. Dies vermuten zumindest zwei Experten.Laut ihnen dürfen wir nach dem Release der Breath of the Wild-Fortsetzung erst einmal nicht mehr mit Blockbuster-Produktionen aus dem Hause der japanischen Spieleschmiede rechnen. Dies lässt darauf schließen, dass Nintendo sich langsam aber sicher auf einen Switch-Nachfolger vorbereiten könnte.Auch, wenn sich die Nintendo Switch nach all den Jahren, die es sie bereits auf dem Markt gibt, noch immer bestens verkauft und sie ganz allgemein noch nie als direkter Konkurrent zu Sonys PlayStation oder Microsofts Xbox zu sehen war, dürfte sich Nintendo allmählich dem Zahn der Zeit beugen und an einer neuen Hardware arbeiten.Immer wieder wurde die Gerüchteküche in der vergangenen Zeit mit heißen Spekulationen um eine "neue Switch", oder aber zumindest ein Pro-Modell angeheizt. Letzteres soll jüngsten Berichten zufolge allerdings nicht länger im Raum stehen . Stattdessen gehen Experten wie beispielsweise Andy Robinson, seines Zeichens Chefredakteur des bekannten Portals VGC, davon aus, dass Nintendo uns im Jahr 2024 neue Technik präsentieren könnte.Der Verdacht wird beflügelt von Meldungen, dass Nintendo nach dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das für den kommenden Mai angesetzt ist, keine weiteren Eigenproduktionen in dieser Größe mehr plant. Davon geht auch der Leiter von Gamesindustry.biz, Christopher Dring, mittlerweile aus, wie er auf Twitter verrät:Glaubt man den Gerüchten, heißt das aber noch lange nicht, dass nach dem neuen Zelda-Teil endgültig Schluss für die Nintendo Switch ist. Andere Entwickler und Publisher dürften uns bis zum Release der neuen Konsole und eine gewisse Zeit darüber hinaus wohl noch mit starken Switch-Spielen versorgen.Dass die Nintendo Switch noch in diesem Jahr von einer neuen Konsole abgelöst wird, gilt ebenfalls als äußerst unwahrscheinlich. Stattdessen gehen Branchenbeobachter davon aus, dass es, wie auch schon Robinson durchscheinen ließ, erst im kommenden Jahr soweit sein dürfte.Ob Nintendo ähnlich wie bei der Switch erneut auf eine Hybrid-Lösung aus Handheld und Konsole setzt, ist unklar. Und bis es so weit ist, erwartet uns mit den bereits bestätigten Titeln für die Nintendo Switch im Jahr 2023 noch das eine oder andere Highlight. Darunter: Bayonetta Origins: Cezera and the Lost Demon, das im März erscheinen soll , oder aber Fire Emblem Engage, das bereits ab dem 20. Januar in den Startlöchern steht. Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021