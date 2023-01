Nintendo Switch: Analyst grenzt potenziellen Release-Zeitraum der Nachfolger-Konsole ein

Nintendo Switch 2: Nächste Konsole könnte 2024 erscheinen, meint Experte

Steht die Nintendo Switch kurz vor ihrem Ende?

Seit Jahren ranken sich Gerüchte um eine Nintendo Switch Pro, die nach der Veröffentlichung des OLED-Modells zwar abgeklungen, aber nie ganz verebbt sind.Mittlerweile spekulieren viele Fans und Analysten aber nicht mehr über eine verbesserte Version der 2017er-Konsole, sondern über einen vollwertigen Nachfolger. Wie der aussehen könnte, ob und wie stark er sich von der jetzigen Nintendo Switch unterscheidet sind Fragen, bei denen sich die Diskursteilnehmer mehr als unsicher sind. Ein Analyst hat aber zumindest eine Vermutung, was den Release-Zeitraum angeht.Die Kollegen von Gamesindustry.biz haben eine Reihe von Branchen-Experten befragt, wie sich die Videospielindustrie in 2023 verändern wird, welche Entwicklungen es gibt und wo man auf Beständigkeit bauen kann. Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis traf eine Reihe von Vermutungen, darunter auch zu der Zukunft der aktuellen Konsolen:„Ich erwarte, dass sich der Konsolenmarkt in 2023 stabilisiert, nach einem Rückgang in 2022. Die geplanten Spielerscheinungen sehen sehr positiv aus. Wenn die Verfügbarkeit der PlayStation 5 mithalten kann, hat sie eine gute Chance, die bestverkaufte Konsole von 2023 zu werden, da die Switch die späteren Phasen ihres Lebenszyklus erreicht.“Trotzdem dürfe sich Sony auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen einstellen, schließlich erwartet uns dieses Jahr The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : „Das kommende Zelda wird einiges an Switch-Hardware verkaufen, daher könnte es knapp werden.“ Mit einem Nachfolge-Modell rechnet Harding-Rolls dagegen erst nächstes Jahr: „Ich erwarte keine Next-Gen Nintendo Konsole in 2023: Wir haben 2024 in unseren Vorhersagen.“Dass auch die Nintendo Switch nicht ewig die Go-To-Konsole der japanischen Spieleschmiede bleiben kann, ist angesichts der Lebenszyklen vergangener Hardware keine Überraschung. Glaubt man Branchen-Experten, könnte der Handyheld-Hybrid aber schneller abgelöst werden, als von vielen Fans vermutet. So sprachen erst vor kurzem zwei Analysten über das Gerücht , dass Nintendo nach Tears of the Kingdom eine ganze Weile keine Blockbuster mehr in Planung hat. Aktuell sich in Entwicklung befindende Spiele könnten demnach schon auf einem potenziellen Nachfolger der Nintendo Switch erscheinen. Falls dem wirklich so ist und was Nintendo mit der Switch noch vorhat, steht momentan natürlich noch in den Sternen.