Nintendo Switch: Remake für Rollenspiel-Klassiker angeblich in Entwicklung

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte dieum einen Rollenspiel-Klassiker, dessen Neuauflage sich angeblich bereits in der Entwicklung befindet, bereichert werden.Konkret geht es dabei um ein Remake von Baten Kaitos: Die Schwingen der Ewigkeit und der verlorene Ozean , das von Monolith Soft und tri-Crescendo entwickelt und im Jahre 2003 in Japan sowie etwas später für den westlichen Markt von Namco für die Nintendo GameCube veröffentlicht wurde.Die Neuigkeiten über ein angebliches Remake von Baten Kaitos für die Nintendo Switch stammen vom Videospiel-Portal eXputer , welches behauptet, bereits visuelles Material zur Neuauflage gesehen zu haben. Darüber hinaus habe man von nicht näher genannten Quellen eine Bestätigung über die Existenz des Spiels erfahren. Näheres könnte man derweil aber noch nicht öffentlich teilen.Ein wichtiges Detail wird uns allerdings offenbart: Sollte an den Gerüchten etwas dran sein, steht eine Veröffentlichung für den Sommer diesen Jahres bereits im Raum. Außerdem soll neben den ursprünglichen Entwicklern auch Nintendo mit von der Partie sein, und sich in überwachender Funktion dem Projekt widmen.Ob es die Entwickler wirklich ernst mit einem Remake zu Baten Kaitos meinen, wissen wir derweil nicht. Wie immer sind derartige Informationen mit einer nötigen Portion Vorsicht zu genießen, ehe wir offiziellere Informationen erhalten. Zum Remake von IB auf der Nintendo Switch haben wir hingegen schon jetzt einen genauen Termin genannt bekommen. Und mit Gothic 2 steht noch ein weiteres Rollenspiel-Schwergewicht für die Nintendo Switch in Aussicht.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021