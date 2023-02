Nintendo Switch: Starke Spiele wie Pokémon Karmesin & Purpur und weitere bei Amazon im Angebot

Nintendo Switch-Spiele bei Amazon: Pokémon Karmesin & Purpur, Fire Emblem Engage und mehr im Angebot

Aktuell gibt es einige besonders starkefür dieimbei. Mit dabei:, Fire Emblem Engage und weitere Top-Titel.Schon jetzt gilt die neunte Generation der populären Taschenmonster als eines der erfolgreichsten Spiele, die es jemals auf der Switch gegeben hat, konntedoch schon. Und mitbekommt ihr den neuesten Teil der beliebten Strategie-Serie nun nur wenige Tage nach seinem Release bereits vergünstigt angeboten.Doch damit nicht genug: Neben den genannten starken Spielen für die Nintendo Switch gibt es mitoder dem Klötzchen-Klassikernoch weitere Vertreter zu einem reduzierten Preis zu erstehen. Den Anfang macht Pokémon Karmesin & Purpur, das ihr bei Amazon laut Geizhals zum aktuellen Bestpreis findet:Weiter geht es mitkonnte, sondern auch in unseremwusste. Nur wenige Tage nach seinem Release am 20. Januar gibt es die Strategie-Schlacht nun bei Amazon reduziert:Mit Mario + Rabbids Sparks of Hope steht ein weiteres Nintendo Switch-Spiel, welches erst vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde und sich seitdem in der Liste der zehn beliebtesten Titel für den Handheld-Hybriden auf Amazon hält, zur Auswahl. Gegenüber seiner ursprünglichen Preisempfehlung spart ihr satte 40 Prozent:Darüber hinaus ist eine ganze Reihe älterer Titel für die kleine Konsole aus dem Hause der japanischen Spieleschmiede bei Amazon aktuell im Angebot. Im Falle von Mario Kart 8 Deluxe oder dem Pixel-Primus Minecraft tut dies der Sache aber keinen Abbruch, halten sie sich doch noch immer relativ weit oben im Ranking der beliebtesten Spiele, die die Nintendo Switch euch zu bieten hat.Bevor ihr euch mit den passenden Top-Titeln eindeckt, benötigt ihr natürlich erst einmal die Konsole selbst. Glücklicherweise gibt es auch diezu einem günstigeren Preis.