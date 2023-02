Nintendo Switch: Mit nur 3 System-Einstellungen für eine stärkere Spielerfahrung sorgen

Nintendo Switch: Ein paar Handgriffe in den Einstellungen machen sich besonders bezahlt

#1 Match TV Power State-Funktion aktivieren

Navigiert euch zunächst in die Einstellungen der Nintendo Switch über das Zahnradsymbol im Hauptmenü. Hier angelangt sucht ihr nach den TV-Einstellungen. Setzt den Haken nun bei „Match TV Power State“, um die Synchronisation zwischen Fernseher und Konsole zu aktivieren.

#2 Daten- und Systemspeicheroptionen optimieren

#3 Bluetooth-Audio aktivieren

Weitere spannende Tipps und Tricks für die Switch

Auch über ein halbes Jahr nach ihrem Launch stellt dieeine ernstzunehmende Größe am Konsolen-Horizont dar. Während sie sich sicherlich direkt aus der Verpackung kommend hervorragend zum Zocken nutzen lässt, gibt es ein paar wenige, die sie noch besser machen.Mit einem geringen Aufwand verpasst ihr dem Handheld-Hybriden der japanischen Spieleschmiede nämlich ein Fein-Tuning, dass sich sehen lassen kann. Um für die bestmögliche Performance des Systems zu sorgen, zeigen wir euch im Folgenden drei Einstellungen, die ihr kurzerhand selbst vornehmen solltet, um für ein noch stärkeres Spielerlebnis zu sorgen.Spielt ihr in den System-Einstellungen der Nintendo Switch an den richtigen Hebeln, kann sich dies nicht selten deutlich bemerkbar machen. Einstellungen, die unsere Erfahrung mit der kleinen Konsole trüben, aber von vornherein aktiviert sind, gibt es einige. Denn nicht immer ist der Schluckauf, den sie von Zeit zu Zeit mit sich bringt, auch wirklich Hardware-bedingt.Glücklicherweise lassen sich die Problemchen der Switch in ein paar simplen Schritten ganz von selbst lösen. So sorgt ihr nicht nur dafür, dass sich eure liebsten Spiele wieoder das erstschneller starten lassen. Wir verraten auch, wie es ganz einfach möglich ist, Bluetooth-Kopfhörer mit der Nintendo Switch zu verwenden.Spielt ihr viel mit eurer Nintendo Switch, während sich diese im Dock befindet? Dann solltet ihr unbedingt die Synchronisation mit eurem Fernseher in Erwägung ziehen, um sie direkt mit hochzufahren, wenn ihr den TV einschaltet.Ebenso wird die Nintendo Switch heruntergefahren, schaltet ihr euren Fernseher wieder aus. Das simple Setting sorgt dafür, dass ihr binnen weniger Sekunden einsatzbereit seid und nicht erst nach dem Controller oder dem Power Button eurer Switch suchen müsst, ehe es überhaupt ins Startmenü geht. Mit den meisten modernen Fernsehgeräten funktioniert die Einstellung, vornehmen könnt ihr sie wie folgt:Eine der wohl größten Schwachstellen der Nintendo Switch liegt in ihrem extrem begrenzten Speicherplatz. Eine microSD-Karte zählt schon fast zur Notwendigkeit, vor allem dann, wenn ihr ein paar mehr größere Titel gleichzeitig auf der Konsole installiert haben wollt. Ist der interne Speicher einmal voll, kann sich dies auch negativ auf die Performance der Switch auswirken.Abhilfe schafft ihr, indem ihr den internen Speicher stets sauber und aufgeräumt haltet. Um dies zu bewerkstelligen, werft einen Blick auf die Einstellungen, die ihr unter dem Punkt „Datenverwaltung“ getroffen habt. Hier könnt ihr nicht nur eure Games auf die microSD-Karte verschieben, dass der interne Speicher für das Betriebssystem freisteht, sondern auch ber die „Schnelle Archivierung“ gleichzeitig etwas Platz freischaufeln. Gleiches gilt auch für Screenshots und Videos, die ihr etwas weiter unten findet.Schon immer davon geträumt, eure Bluetooth-Kopfhörer mit der Nintendo Switch zu verwenden? Die Möglichkeit wurdeendlich möglich gemacht, denn Nintendo ergänzte den Handheld-Hybriden um den entsprechenden Support.So könnt ihr nicht nur eure AirPods, sondern auch ganz einfach jedwede Bluetooth-Box über den Pairing-Modus mit der Konsole koppeln. Über die gleichnamige Option in den Einstellungen könnt ihr ein Gerät hinzufügen, wenn es in der Liste der potentiellen Verbindungsoptionen auftaucht. Bedenkt dabei aber, dass die Switch nur mit einem Bluetooh-Audiogerät gleichzeitig verbunden sein kann, solltet ihr mehrere gleichzeitig verwenden wollen.Neben den von uns aufgezeigten Möglichkeiten, eurer Erfahrung mit der Nintendo Switch zu neuen Höhen zu verhelfen, gibt es natürlich noch weitere Tipps und Tricks rund um die Konsole, die für euch interessant sein können. Zum Beispiel verraten wir euch,, anstatt sie nur in ihren Standby-Modus zu versetzen.Sollte eure, haben wir auch dafür die passenden Lösungsvorschläge parat. Und: DenLetztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021