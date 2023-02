Nintendo Switch: Was hinter dem neuen System-Update steckt

Nintendo Switch: Was bringt Update 16.0.0?

[Nintendo Switch Firmware Update]



Version 16.0.0 is out. 🧵



This update appears to be focused on the internals of the OS.



The way the OS handles bad word checking was slightly redesigned. The code was moved into its own module seemingly to avoid unnecessary code duplication.



— OatmealDome (@OatmealDome) February 21, 2023

Mit dem ersten System-Update im Jahre 2023 spielt die japanische Spieleschmiede heute Version 16.0.0 auf die. Doch was verbirgt sich hinter dem Patch eigentlich?Zunächst einmal die Ernüchterung: Trotz der Versionsnummer des Updates dürft ihr keine allzu großen Veränderungen erwarten. In welchen Punkten sich die Nintendo Switch verbessert hat, verraten wir euch aber natürlich trotzdem.Zwar könnte man vermuten, dass hinter einer derart einschlägigen Zahl wie der des Updates größere Neuerungen stecken könnten, tatsächlich werden mit dem System-Update jedoch wie schon oft in der Vergangenheit grundlegende Verbesserungen an der allgemeinen Stabilität der Nintendo Switch vorgenommen. Diese dienen in erster Linie dazu, die Benutzerfreundlichkeit des Handheld-Hybriden zu steigern. Obendrein gibt es noch eine kleinere, aber nennenswerte Änderung, die die Benutzernamen betrifft.So liest es sich in den offiziellen Patch Notes des Herstellers. Konkret bedeutet dies, dass ihr euren Namen, sollte er aus irgendeinem Grund gegen die Richtlinien von Nintendo verstoßen, nun auf der Switch ändern müsst. Andernfalls wird er mit den drei Fragezeichen wiedergegeben. Um euren Namen anzupassen, navigiert ihr euch also kurzerhand in die Einstellungen eures Profils.Nähere Details zum Update hält Dataminer OatmealDome bereit. Dieser erklärt, der Patch würde sich primär auf das Betriebssystem der Nintendo Switch beziehen. Hier wurde das sogenannte "bad word checking", also die Überprüfung von Schimpfworten und anderen, gegen die Richtlinien verstoßenden Formulierungen, leicht überarbeitet. Die entsprechende Datenbank wurde angepasst.Neben dem Update war die Nintendo Switch heute noch aus anderen Gründen in aller Munde:über die nächsten zehn Jahre auf die Konsolen der Japaner bringen soll.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021