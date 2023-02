Nintendo Switch: Angeblich neues Super Mario-Bundle zum Film geplant

Nintendo Switch im Super Mario Bros.-Bundle mit Konsole und Spiel





Vertraut man den Behauptungen eines durchaus bekannten Leakers, wird die japanische Spieleschmiede schon im März ein neues-Bundle für dieaus dem Hut zaubern.Wie billbil-kun, der sich bereits in der Vergangenheit- oder Epic Games Store-Spielen einen Namen machen konnte, berichtet, lässt sich Nintendo die Gelegenheit nicht nehmen, zum Start des Super Mario Bros.-Films mit einem besonderen Paket aufzuwarten.Laut dem Leaker soll das Bundle zu einem Preis von 269 Euro an den Start gehen und mit einer Nintendo Switch ebenso wie mit demin der digitalen Version ausgestattet sein. Auch einen Release-Termin gibt es angeblich bereits: Am 10. März, also nur wenige Tage vor dem Launch des Kinofilms, sollen wir das Paket zu kaufen bekommen.Bei der Konsole selbst soll es sich um die herkömmliche Nintendo Switch aus dem Jahre 2022 handeln, die Joy-Cons sind in einem roten Design gehalten. Außerdem soll Nintendo noch ein direkt auf den Mario-Film bezogenes Goodie beilegen, worum es sich dabei handelt, ist bis jetzt jedoch unklar.Währenddessen wurde der. Am 6. April ist es aber auch in Deutschland endlich soweit und er darf seine Premiere hierzulande feiern.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021