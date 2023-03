Nintendo Switch: Konsole & Spiel im Super Mario Film-Bundle jetzt bei Amazon und Co.

Nintendo Switch: Release am MAR10 Day - Super Mario Film-Bundle jetzt bei Amazon und Co.

Nachdem sie bereits vor einigen Wochen geleakt wurde, könnt ihr nun die Nintendo Switch in der Super Mario-Sonderedition , passend zum heutigen MAR10 Day und dem baldigen Release des Films, im Bundle mitbei Amazon und Co. kaufen.Bei der Konsole handelt es sich um die Standardausführung der Switch aus dem Jahre 2022, wobei die dazugehörigen Joy-Con-Controller im zum Look des Klempners farblich abgestimmten roten Farbton daherkommen. Obendrein gibt es einen exklusiven Super Mario Bros. Film-Aufkleber geschenkt.Wie dank der letzten Leaks recht sicher zu erwarten war, feiert die Super Mario Special Edition der Switch am heutigen MAR10 Day ihr Release. Schon seit einigen Tagen konntet ihr sie vorbestellten, nun haben die Lager der einschlägigen Elektronikmärkte und auch Amazon die spezielle Ausführung auf Lager. Zu einem Preis von 299,99 Euro bekommt ihr die Nintendo Switch im Bundle mit Super Mario Odyssey beim Versandhausriesen zu erstehen:Bei Saturn und MediaMarkt zahlt ihr sogar rund fünf Euro weniger für das Bundle bestehend aus Konsole und Spiel:Das auchbekommt ihr im Zuge des Pakets als Download-Code spendiert. Bereits zum Release des Titels wartete Nintendo mit einer Special Edition der Switch auf, die als unter Fans beliebt und heutzutage eher schwierig zu bekommen gilt.Auf den kommenden Kinoauftritt des Klempners müssen wir hingegen noch etwas länger warten: Wie zuletzt bekanntgegeben wurde,. Wer es nicht länger aushält, kann sich mit dem finalen Trailer, der erst am heutigen Mario Day erschienen ist , schon jetzt auf den Release einstellen. Mit von der Partie: Ein feuriger Donkey Kong, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021