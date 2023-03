Nintendo Switch: Konsole und Spiel im Super Mario Film-Bundle bei Amazon vorbestellen

Nintendo Switch: Super Mario Film-Bundle jetzt bei Amazon vorbestellen

Erst vor wenigen Wochen geleakt, könnt ihr schon jetzt passend zum Super Mario Film ein besonderes Bundle bestehend aus einerund Super Mario Odyssey bei Amazon vorbestellen.Bei der Konsole handelt es sich um die Standardausführung der Switch aus dem Jahre 2022, während die Joy-Con-Controller im zum Look des Klempners farblich abgestimmten Rotton daherkommen. Obendrein gibt es einen exklusiven Super Mario Bros. Film-Aufkleber geschenkt.Zwar kommt das, allerdings könnt ihr es euch bereits jetzt bei Amazon und weiteren teilnehmenden Händlern wie MediaMarkt und Saturn sichern. Dabei zahlt ihr einen Preis von 304,99 Euro für die spezielle Edition. (Stand: 06.03.2023 17:03 Uhr)Das auchbekommt ihr im Zuge des Pakets als Download-Code spendiert. Bereits zum Release des Titels wartete Nintendo mit einer Special Edition der Switch auf, die als unter Fans beliebt und heutzutage eher schwierig zu bekommen gilt.Auf den kommenden Kinoauftritt des Klempners müssen wir hingegen noch etwas länger warten: Wie zuletzt bekanntgegeben wurde,. Wer es nicht länger aushält, kann sich mit dem finalen, schon in Kürze auf den Release einstellen.