Nintendo Switch: Neues System-Update 16.0.2 ist live

Version 16.0.2 is now out.



The bad words list and the SSL module (handles establishing secure connections to servers) was updated.



The word “adhd” was added to the Japanese bad words list. No other languages were affected.



Für dieist jüngst einerschienen. Und wie immer gibt uns die japanische Spieleschmiede keine konkretere Auskunft darüber, was sich sich dahinter überhaupt verbirgt.Doch dank dem bekannten Dataminer, der uns bereits in der Vergangenheit immer mal wieder, wissen wir es auch dieses Mal genauer. Er verrät, welche Veränderungenfür den Handheld-Hybriden bereithält.Nintendo selbst zufolge wurde mit dem Update auf Version 16.0.2 wieder einmal die Systemstabilität der Switch optimiert. Damit möchte man, wie schon bei vorherigen Patches, die Nutzererfahrung verbessern. Gewohnt nüchtern formuliert, erfahren wir somit nicht wirklich, was gemeint ist. Doch OatmealDome hilft uns über Twitter auf die Sprünge:Zusammenfassend gesagt wurde also mit dem Update eine womögliche Sicherheitslücke des Speichermoduls ausgebessert. Obendrein soll aber, wie bereits bei den vorherigen beiden, an der Liste der verbotenen Wörter gefeilt worden sein. Dies beträfe dem Dataminer zufolge jedoch ausschließlich die japanische Version, andere Sprachen seien nicht betroffen.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021