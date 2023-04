Nintendo Switch: 5 hilfreiche Funktionen und wie man sie aktivieren kann

Nintendo Switch: 5 Features fliegen unter dem Radar – wir stellen sie vor

Ihr könnt die Buttons eurer Joy-Con-Controller nach Belieben neu belegen .

eurer Joy-Con-Controller nach Belieben . Nach verlegten oder verloren gegangenen Joy-Cons könnt ihr per Vibrationsfunktion suchen.

suchen. Es gibt einen Dark Mode für die Nintendo Switch.

für die Nintendo Switch. Ihr könnt ganz einfach einen Hard-Reset der Konsole durchführen, sollte sie mal Probleme bereiten.

der Konsole durchführen, sollte sie mal Probleme bereiten. Mit der Zoom-Funktion könnt ihr kleine Texte und Bilder viel besser erkennen.

#1 Neue Tastenbelegung der Joy-Cons vornehmen

1. Öffnet die Systemeinstellungen der Nintendo Switch.

2. Sucht nach dem Reiter „Steuerungen und Sensoren“.

3. Hier entscheidet ihr euch dazu, die „Tastenbelegung ändern“ zu wollen.

#2 Verlorene Joy-Cons wiederfinden

#3 Balsam für die Augen: So aktiviert ihr den Dark Mode der Switch

#4 Harter Reset und Werkseinstellungen

1. Sucht in den Einstellungen nach dem Punkt „System“.

2. Hier scrollt ihr bis ans Ende und entscheidet euch für die „Formatierungsoptionen“.

3. Drückt hierbei auf „Konsole initialisieren“ und anschließend auf „OK“.

4. Wartet nun ab, bis die Konsole den Prozess erfolgreich abgeschlossen hat.

#5 Zoom-Funktion hilft bei kleinen Texten und Darstellungen

1. Öffnet die Systemeinstellungen.

2. Navigiert euch zum Punkt „Konsole“.

3. Aktiviert hier ganz einfach den „Zoom“.

Schon seit ihrem Release im Jahre 2017 kann diefür Begeisterung in der Gaming-Community sorgen, bietet sie doch einen ganz anderen Ansatz als die Konkurrenz aus dem Hause Microsoft und Sony. Doch selbst nach all der Zeit hört man immer wieder von, die auch ihr womöglich bislang nicht auf dem Schirm hattet.Natürlich wollen wir euch nicht länger im Dunkeln tappen lassen und enthüllen die „Geheimnisse“ des Handheld-Hybriden im Folgenden zumindest teilweise. Wir stellen euch gleichvor, die ihr mit der kleinen Konsole einmal ausprobieren solltet.Die japanische Spieleschmiede hat die ohnehin schon vielseitige Nintendo Switch im Laufe ihrer Jahre mit immer mehr Features ausgestattet, die einen Mehrwert bieten können. Kein Wunder, dass man bei der Anzahl an Funktionen und Einstellungen schnell einmal den Überblick verliert. Fünf von ihnen klingen nicht nur vielversprechend, sondern womöglich hört auch ihr zum ersten Mal von ihnen:Neben den, die wir euch schon einmal an anderer Stelle nähergebracht haben, habt ihr also noch reichlich Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen zur Auswahl, die je nach Geschmack eine echte Hilfe sein können. Wie ihr sie aktiviert, verraten wir natürlich ebenfalls.Beim ersten der von uns vorgestellten Features handelt es sich um ein besonders hilfreiches, wenn ihr neben der Nintendo Switch beziehungsweise ihren Joy-Cons noch andere Konsolen oder Controller zum Zocken verwendet. Im Handumdrehen lässt sich ihre Tastenbelegung nämlich nach euren Wünschen anpassen.Gleiches lässt sich nebenbei bemerkt natürlich auch bei anderen Konsolen, beispielsweise derwerden können, vornehmen.Wer kennt das Problem nicht: Gerade habt ihr noch mit eurer Nintendo Switch gezockt, im nächsten Moment könnt ihr ihre Joy-Con-Controller beim besten Willen nicht mehr ausfindig machen. Dagegen hilft ein einfacher Trick der Konsole.Über das Hauptmenü navigiert ihr euch zum Punkt „Controller / Nach Controller suchen“. Entscheidet euch für letzteres und aktiviert das „Vibrieren“. Nun könnt ihr per Knopfdruck über einen anderen Joy-Con das verlorene Exemplar vibrieren lassen, bis ihr es wiedergefunden habt.Wollt ihr nicht nur euren Augen eine wahre Wohltat in dunklen Umgebungen tun, sondern gleichzeitig auch etwas Akku eurer Switch sparen, solltet ihr zumindest einmal den Dark Mode ausprobieren.Jenen findet ihr in den Einstellungen unter dem Punkt „Designs“. Entscheidet euch hier ganz einfach für „Schlicht schwarz“, um den Dark Mode auf der Nintendo Switch zu aktivieren. Missfällt er euch doch, könnt ihr mit der Option „Schlicht weiß“ alles problemlos rückgängig machen.Klar, bei Problemen mit der Nintendo Switch ist das Support-Center des Spieleherstellers vermutlich ohnehin eure erste Anlaufstelle. Doch soll es einfach nur einsein, so reicht es, den Power-Button der Nintendo Switch rund 15 Sekunden lang gedrückt zu halten. Lasst ihr ihn wieder los, wartet ihr ein paar Sekunden, ehe ihr die Switch wieder hochfahrt. Kleinere Software- und Systemprobleme dürften so der Vergangenheit angehören.Geht es deiner Switch wirklich schlecht, kann es sich lohnen, sie einmal auf ihrenzurückzusetzen., sind euch diese wichtig, solltet ihr sie also extern sichern. Um die Nintendo Switch zurückzusetzen, verfahrt ihr wie folgt:Anschließend dürften alle Daten der Switch gelöscht sein, weswegen wir euch auch an dieser Stelle noch einmal dringlichst ein Backup ans Herz legen. Funktioniert der beschriebene Weg nicht, könnt ihr auch die Lauter- und Leiser-Tasten der Switch gleichzeitig gedrückt halten und anschließend den Power-Button betätigen, um den Wartungsmodus zu starten.Ein vielleicht ungewöhnliches, aber nicht weniger sinnvolles Feature findet sich in derder Nintendo Switch. Stoßt ihr beim Spielen auf dem kleinen Display auf Textpassagen oder visuelle Darstellungen, zum Beispiel beim Suchen bestimmter Gegenstände, die ihr nicht auf Anhieb lesen oder erkennen könnt, ist sie Gold wert.Drückt ihr nun zwei Mal auf den Home Button der Nintendo Switch, so könnt ihr mittels X- und Y-Taste auf den Joy-Cons raus- und reinzoomen, wie es euch beliebt.Neben den vorgestellten, womöglich auch für euch interessanten Features des Handheld-Hybriden, haben wir noch weitere interessante Möglichkeiten, mehr aus der Konsole herauszuholen, parat. Zum Beispiel zeigen wir euch an anderer Stelle ein fast schonder Vergangenheit angehören lässt.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021