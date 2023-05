Nintendo Switch: Hardware-Verkäufe gehen zurück, aber Nintendo plant noch nicht mit einer neuen Konsole

Nintendo Switch: Rückläufige Verkaufszahlen & keine neue Hardware

Zelda als Hoffnungsträger

Gerüchte um einenzurgibt es schon seit längerem. In diesem Jahr werden sie aber nicht wahr: Trotz rückgängiger Verkaufszahlen wird Nintendo im laufenden Geschäftsjahrveröffentlichen.Mit über 125,62 Millionen verkauften Exemplaren ist die Nintendo Switch natürlich ein riesiger Erfolg, aber so langsam kommt die Konsole an ihr Limit. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Nintendo das einst gesetzte Ziel von 21 Millionen verkauften Konsolen nicht erreichen. Auch die spätere Reduktion auf 18 Millionen Einheiten wurde verpasst, wenn auch nur denkbar knapp: Insgesamt gingenüber die Ladentheke.Angesichts des verpassten Ziels und der rückgängigen Verkaufszahlen erwartet Nintendo keine allzu hohen Verkaufszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr. Bis zum 31. März 2024 rechnet Nintendo mit 15 Millionen verkauften Nintendo Switch-Konsolen, wobei Präsident Shuntaro Furukawa gemäß Bloomberg nicht sicher ist, ob man dieses Ziel erreichen kann."Unser Ziel, in diesem Geschäftsjahr 15 Millionen Einheiten zu verkaufen, ist ein wenig hoch gesteckt. Aber wir werden unser Bestes tun, um die Nachfrage vor der Weihnachtssaison zu steigern, damit wir dieses Ziel erreichen können", so Furukawa.Darüber hinaus bestätigt Furukawa, dass Nintendo definitiv keine neue Hardware bis zum 31. März 2024 veröffentlichen wird. Ein Nachfolger der Nintendo Switch wäre somit erst nach diesem Datum möglich, sofern das japanische Traditionsunternehmen nicht kurzfristig seine Pläne ändert. Dererscheint jedoch laut Analysten als ein realistisches Szenario.Einen Boost der aktuellen Hardware-Verkaufszahlen darf sich Nintendo aber noch erhoffen: Schließlich steht der Release vonbevor. Der langerwartete Nachfolger zudürfte der schon über sieben Jahre alten Konsole noch einmal Leben einhauchen, auch wenn sich das im Vergleich zu früheren Jahren gemäß Nintendos Vorhersage im Rahmen halten dürfte.Falls ihr noch mehr Infos zum kommenden Zelda-Serienteil benötigt, findet ihr in unsererübrigens die wichtigsten Fragen beantwortet. Und falls euch die Story des Vorgängers nicht mehr bewusst ist,