Nintendo Switch: Letztes System-Update vor dem Zelda: Tears of the Kingdom-Start veröffentlicht

Nintendo Switch: Firmware-Update vor Tears of the Kingdom behebt Speicherfehler





[Nintendo Switch Firmware Update]



Version 16.0.3 is now out.



Nintendo fixed some bugs that may occur during multiple simultaneous operations on save data.



No other changes were made.



For more info, see SwitchBrew: https://t.co/PS9A5XgacD



— OatmealDome (@OatmealDome) May 9, 2023

Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Release vonam 12. Mai veröffentlicht die japanische Spieleschmiede ein neuesfür dieUnd wie so oft fasst man sich bei der Angabe der Verbesserungen, die es der kleinen Konsole bescheren soll, eher kurz. Doch dank Dataminer OatmealDome bekommen wir, wie schon in der Vergangenheit, einen Blick hinter die Kulissen gewährt.In den Patch Notes des Updates ist von "Allgemeinen Verbesserungen der Systemstabilität zur Steigerung des Nutzererlebnisses" für die Nintendo Switch die Rede. Was damit genau gemeint ist, erklärt OatmealDome über Twitter:So wären zuvor bereits aufgetretene Probleme, die bei gleichzeitigen Operationen mit Speicherdaten auftreten konnten, behoben worden. Undimmer mal wieder weitere Verbesserungen bereithielten, scheint es, als würde es diesmal auch wirklich dabei bleiben.Beruhigend zu wissen, dass Nintendo mit einem Update der Switch potentiellen Speicherschwierigkeiten an den Kragen geht, ist es hinsichtlich des Releases des Breath of the Wild-Nachfolgers aber allemal. Immerhin könnt ihr den Preload bereits seit kurzer Zeit starten, solltet ihr euch für die digitale Version des Blockbusters entschieden haben. Und alles,, verraten wir euch natürlich ebenfalls.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021