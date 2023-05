Nintendo Switch: Entwicklung des Nachfolgers geht Gerüchten zufolge gut voran

Nintendo Switch: Entwicklung des Nachfolgers „frühestens im nächsten Frühjahr“

Eine baldige Ankündigung eines möglichensteht wohl weiter in den Sternen. Dochzufolge kommt die Entwicklung eines solchen nun sogar besser voran, als man nach den aktuellen Äußerungen des Herstellers wohl vermuten könnte.Jüngst statuierte die japanische Spieleschmiede nämlich, dass eswerden würde. Die Verkaufszahlen der kleinen Konsole würden sinken, so auch ihre Verkaufsprognosen. Doch vielleicht können wir uns schon im kommenden Jahr über einen neuen Handheld-Hybriden freuen, zumindest lassen aktuelle Gerüchte darauf schließen.Im Zuge eines Artikels rund um die zuvor veröffentlichten Geschäftszahlen des Spieleherstellers behauptet das Portal Nikkei Asia, die Entwicklung des Nachfolgers der Nintendo Switch „scheint gut voranzuschreiten“. Dabei bezieht man sich auf die Äußerungen einer dem Unternehmen nahestehenden Quelle.Einen offiziellen Launch soll es allerdings „frühestens im nächsten Frühjahr geben“, so heißt es weiter. Mehr Details werden dabei nicht genannt. Auch ist unklar, ob Nintendo die Switch, wie wir sie bisher kennen, nur verbessert wird, oder ob es sich dabei um eine völlig neue Konsole handeln soll.Denkbar wäre beides, immerhin liegt der Launch der verbesserten Nintendo Switch OLED-Version nun schon über zwei Jahre zurück. Es bleibt also auch weiterhin spannend, wie es um den Nachfolger der beliebten Spielekonsole steht. Mit einemzumindest aber nun noch einmal passend zum bevorstehenden Release vonLetztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021