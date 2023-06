Nintendo Switch: Alle Spiele der Nintendo Direct samt brandneuem 2D-Mario im Überblick

Nintendo Direct: Diese Spiele gab es zu sehen

Pokémon Karmesin & Purpur

Sonic Superstars

Palia : Neue Farming-Simulation mit Fantasy-Einschlag und Online-Multiplayer angekündigt, die im Winter 2023 veröffentlicht werden soll.

: Neue Farming-Simulation mit Fantasy-Einschlag und Online-Multiplayer angekündigt, die im Winter 2023 veröffentlicht werden soll. Persona 5 Tactica

Myth Force : Von Sonntagmorgen-Cartoons inspirierter First-Person-Dungeon-Crawler mit Multiplayer, der noch dieses Jahr unter anderem auf der Nintendo Switch landen soll.

: Von Sonntagmorgen-Cartoons inspirierter First-Person-Dungeon-Crawler mit Multiplayer, der noch dieses Jahr unter anderem auf der Nintendo Switch landen soll. Splatoon 3

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück : Die grantige Elektromaus aus dem gleichnamigen 3DS-Titel und dem bekannten Kinofilm löst ab dem 6. Oktober 2023 neue Fälle auf der Nintendo Switch.

: Die grantige Elektromaus aus dem gleichnamigen 3DS-Titel und dem bekannten Kinofilm löst ab dem 6. Oktober 2023 neue Fälle auf der Nintendo Switch. Super Mario RPG – Modernes Remake des SNES-Klassikers angekündigt, das euch ab dem 17. November 2023 mit einem zeitgemäßen Look verzaubern will.

– Modernes Remake des SNES-Klassikers angekündigt, das euch ab dem 17. November 2023 mit einem zeitgemäßen Look verzaubern will. Neues Prinzessin Peach-Spiel : Die Herrscherin des Pilzkönigreichs bekommt 2024 ein brandneues Abenteuer, das sich ohne Titel, dafür mit einem erstem Teaser präsentiert.

: Die Herrscherin des Pilzkönigreichs bekommt 2024 ein brandneues Abenteuer, das sich ohne Titel, dafür mit einem erstem Teaser präsentiert. Luigis Mansion 2

Arkham Trilogy : Umsetzung von Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight, der beliebten Batman-Trilogie von Rocksteady, die für Herbst 2023 geplant ist.

: Umsetzung von Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight, der beliebten Batman-Trilogie von Rocksteady, die für Herbst 2023 geplant ist. Gloomhaven : Eine Videospiel-Adaption des Brettspiels mit kartenbasierten Kämpfen will euch ab dem 18. September 2023 an die Switch locken.

: Eine Videospiel-Adaption des Brettspiels mit kartenbasierten Kämpfen will euch ab dem 18. September 2023 an die Switch locken. Just Dance 2024 : Der neue Ableger von Ubisofts Party-Reihe will euch unter anderem mit Liedern von Blackpink, Beyonce und Awolnation ab dem 24. Oktober 2023 auf die Tanzfläche bringen.

: Der neue Ableger von Ubisofts Party-Reihe will euch unter anderem mit Liedern von Blackpink, Beyonce und Awolnation ab dem 24. Oktober 2023 auf die Tanzfläche bringen. Silent Hope : Das Oldschool-JRPG mit Chibi-Optik wird von XSEED Games entwickelt und erscheint am 3. Oktober 2023.

: Das Oldschool-JRPG mit Chibi-Optik wird von XSEED Games entwickelt und erscheint am 3. Oktober 2023. Fae Farm : Die Farming-Simulation mit Feenvolk hat einen neuen Trailer bekommen und kommt am 8. September 2023.

: Die Farming-Simulation mit Feenvolk hat einen neuen Trailer bekommen und kommt am 8. September 2023. Hot Wheels Unleashed 2: Turbo Charged : Neuer Trailer zum rasanten Rennspiel mit den berühmten Spielzeugautos, das ab dem 19. Oktober auf die Nintendo Switch und weitere Plattformen düst.

: Neuer Trailer zum rasanten Rennspiel mit den berühmten Spielzeugautos, das ab dem 19. Oktober auf die Nintendo Switch und weitere Plattformen düst. Maniac Mechanics : Das Partyspiel lässt euch ab dem 13. Juli in bester Overcooked-Manier an Autos schrauben und hält dabei den Stresspegel hoch.

: Das Partyspiel lässt euch ab dem 13. Juli in bester Overcooked-Manier an Autos schrauben und hält dabei den Stresspegel hoch. Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz : Der am 1. Dezember 2023 erscheinende Dragon Quest-Ableger vermischt das Monstersammeln aus Pokémon mit den Fusionen aus Persona.

: Der am 1. Dezember 2023 erscheinende Dragon Quest-Ableger vermischt das Monstersammeln aus Pokémon mit den Fusionen aus Persona. Pikmin 4

Pikmin 1 und 2 : Beide Gamecube-Ableger sind ab sofort digital im Nintendo eShop erhältlich.

: Beide Gamecube-Ableger sind ab sofort digital im Nintendo eShop erhältlich. Metal Gear Solid Master Collection : Die Sammlung an Metal Gear Solid-Spielen wurde auch für die Nintendo Switch angekündigt und erscheint am 24. Oktober 2023.

: Die Sammlung an Metal Gear Solid-Spielen wurde auch für die Nintendo Switch angekündigt und erscheint am 24. Oktober 2023. Vampire Survivors

Headbangers Rhythm Royale : Das verrückte Battle Royale mit tanzenden Tauben wirbt mit rhythmusbasiertem Gameplay in mehr als 20 Minispielen und erscheint am 31. Oktober 2023.

: Das verrückte Battle Royale mit tanzenden Tauben wirbt mit rhythmusbasiertem Gameplay in mehr als 20 Minispielen und erscheint am 31. Oktober 2023. Penny's Big Breakaway : Ein brandneuer 3D Plattormer von den Sonic Mania-Machern hüpft Anfang 2024 auf die Nintendo Switch

: Ein brandneuer 3D Plattormer von den Sonic Mania-Machern hüpft Anfang 2024 auf die Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe

Star Ocean: The Second Story R : Ein Remake des Sci-Fi-RPGs mit zwei spielbaren Charakteren und einer Mischung aus 2D und 3D Grafik wird am 2. November 2023 veröffentlicht.

: Ein Remake des Sci-Fi-RPGs mit zwei spielbaren Charakteren und einer Mischung aus 2D und 3D Grafik wird am 2. November 2023 veröffentlicht. WarioWare Move it : Die neue Mikrospiel-Sammlung rund um Marios Gegenspieler konzentriert sich auf Bewegungssteuerung und will euch ab dem 3. November 2023 mit mehr als 200 Microgames unterhalten.

: Die neue Mikrospiel-Sammlung rund um Marios Gegenspieler konzentriert sich auf Bewegungssteuerung und will euch ab dem 3. November 2023 mit mehr als 200 Microgames unterhalten. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros. Wonder

Gestern angekündigt, heute umgesetzt: Wie üblich ist dieeine spontane Angelegenheit gewesen, bei der die japanische Spieleschmiede heute tatsächlich gleich mehrfach überraschte.In gut 40 Minuten kündigte man mehrere Titel aus dem Mario-Universum an, darunter nicht nur unerwartete Remakes, sondern auch frisches Futter. Mit einem, einem neuen Spiel rund um Prinzessin Peach und einem Remake von Super Mario RPG kommen Klempner-Fans jedenfalls voll auf ihre Kosten.Weil in die Laufzeit der Nintendo Direct aber noch jede Menge andere Spiele passen, haben wir unten einezusammengezimmert. Dort findet ihr nicht nur die Namen der alten und neuen Spiele, sondern auch ihreund in wenigen Stichpunkten, was genau gezeigt wurde.Trotz mehrerer überraschender Neuankündigungen dürfte Super Mario Bros. Wonder bei den Fans wohl am meisten für Applaus gesorgt haben. Der erste Trailer zumbot bereits eine ganze Menge Gameplay, bei dem auch frische Power-Ups zum Einsatz kamen.haben wir in einem separaten Artikel für euch gesammelt.