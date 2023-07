Nintendo Switch: Neuer Konsolen-Nachfolger soll schon 2024 kommen - Dev-Kits im Umlauf

Nintendo Switch 2: Nachfolger-Konsole soll schon 2024 seine Veröffentlichung feiern

Schon seit geraumer Zeit wird immer wieder über eineaus dem Hause der japanischen Spieleschmiede spekuliert und die Gerüchteküche brodelt unaufhörlich. Neuen Berichten zufolge soll derfür denallerdings bereits feststehen.Angeblich sollen sogar schon sogenanntean die Studios, mit denen der Mega-Konzern zusammenarbeitet, ausgeliefert worden sein. Doch wann können wir uns auf die nächsteder Nintendo-Konsolen einstellen?Vertraut man den, auf die sich das Portal VGC beruft, soll es bereitsso weit sein. So plane man eine Veröffentlichung des Nintendo Switch-Nachfolgers für die, um zu gewährleisten, dass die neue Konsole auch in ausreichender Stückzahl vorhanden ist und einem mangelhaften Bestand, wie es beispielsweise bei der PlayStation 5 noch vor gar nicht allzu langer Zeit der Fall war, entgegenzuwirken.Auch, wenn wir bislang natürlich keine offiziellen Informationen haben, soll es sich den Insider-Quellen zufolge erneut um eine Art Handheld-Hybriden handeln, den ihr sowohl stationär als auch unterwegs nutzen könnt – ganz ähnlich also wie mit der aktuellen Nintendo Switch. Allerdings überlege man sich intern wohl, anstelle eines OLED-Displays auf einzurückzugreifen.Und natürlich ist auch derein Thema, denn während die aktuellen Switch-Modelle mit gerade einmal 32 beziehungsweise 64 Gigabyte der OLED-Version auskommen müssen, knacken brandaktuelle Blockbuster immer wieder die magische 100 GB-Marke, was auf der Nintendo-Konsole langfristig für Probleme sorgen dürfte. Einen Slot für physische Versionen in Form einersoll es aber auch weiterhin geben, wenn auch unklar ist, ob die neue Nintendo-Konsolezur Switch sein wird.Vorstellbar ist dies jedoch, bei über, die eine Nintendo Switch ihr Eigen nennen, problemlos. Zumal der Hersteller selbst bereits erklärte, man wolle beim Wechsel auf die kommende Generationzum Umstieg bewegen. Schon im Mai diesen Jahres hieß es seitens verschiedener Quellen,. Allerdings sprach man schon damals von einem Release, der frühstens im Frühjahr 2024 erfolgen soll.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021