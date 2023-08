Nintendo Switch: Dreister The Last of Us-Klon fliegt aus dem eShop

Nintendo Switch: Auch Trailer verschwinden, weil Sony den Stecker zieht

Während rund umaktuell Totenstille herrscht, weil Naughty Dog fleißig am Multiplayer und einer neuen Singleplayer-Erfahrung werkelt, sorgte ein Spiel mit einer ziemlich ähnlichen Prämisse kürzlich auf derfür Furore.Die Rede ist von, das sowohl beim Titel als auch beim Spielcover der Identität von Naughty Dogs Zombie-Apokalypse verdächtig nahekommt. Hinter demsteckt ein dreister Versuch, von dem Erfolg von The Last of Us zu profitieren – und das hat nun Konsequenzen.Imder Nintendo Switch ist The Last Hope: Dead Zone Survival mittlerweile nämlich nicht mehr zu finden: Das Spiel wurde kurzerhand aus dem digitalen Store gekickt, vermutlich weil es mit der Präsentation nach außen dasvon The Last of Us verletzt hat. Auf YouTube wurden derweil sämtliche Trailer entfernt und wie ein Screenshot von den Kollegen von Eurogamer zeigt, isthöchstpersönlich dafür verantwortlich.Als Publisher und Geldgeber von The Last of Us ist der PlayStation-Konzern natürlich daran interessiert, dass keine miesen Kopien des Third-Person-Shooters durch das Internet geistern und möglicherweiseschädigen. Es ist also wahrscheinlich, dass Sony auch dafür gesorgt hat, dass The Last Hope: Dead Zone Survival den eShop der Nintendo Switch schleunigst wieder verlässt.Der Abklatsch von Joels und Ellies Abenteuer hat derweildie Runde gemacht: Auf jeder Website, auf der das Spiel thematisiert wurde, zog man über die dreiste Kopie her, mit der man The Last of Us-Fans auf der Nintendo Switch zu einem Kauf verlocken wollte und enthüllte das, das hinter der abgekupferten Fassade steckt. Besonders gut zeigt dies das oben eingebettete Video von Digital Foundry, wo man The Last Hope: Dead Zone Survival auf den faulen Zahn gefühlt hat., steht aktuell noch in den Sternen.verkündete zuletzt, dass man die Entwicklung des Multiplayer-Ablegers etwas zurückgefahren hat, weil man zeitgleich noch an einem „brandneuen Singleplayer-Erlebnis“ bastelt. Eins steht allerdings fest: Sobald das irgendwann erscheint, wird es definitivlanden.