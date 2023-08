Nintendo Switch: Neue Konsole könnte bald enthüllt werden

Der Leak stammt von einer anonymen Quelle, die mit vielen Firmen in Kontakt stehen soll

Diesoll 2024 einen Nachfolger erhalten . Derzeit brodelt die Gerüchteküche und Leute spekulieren darüber, wann die japanische Firma mehr zu der neuen Konsole preisgibt.Offizielle Informationen gibt es noch gar nicht. Doch immer mehr Quellen berichten in letzter Zeit von einer neuen Generation der Switch, die wir schon nächstes Jahr in den Händen halten. Angeblich hat Nintendo bereits Dev-Kits an ihre „Key Partner“ herausgegeben, wie VGC Ende Juli schrieb.Dem britischen Magazin startmenu zufolge, könnte es sein, dass Nintendo bei der diesjährigen Gamescom den Nachfolger der Nintendo Switch vorstellt. Sie begründen ihre Aussage mit einem Tipp, den sie angeblich von einer Quelle erhalten haben, die häufig mit entsprechenden Entwicklern in Kontakt stehe. Wer dahintersteckt verraten sie nicht.Startmenu räumt ein, dass es keine Beweise bezüglich des Wahrheitsgehaltes der Informationen steckt. Sie scheinen der Quelle jedoch zu vertrauen.Auch interessant ist der Fakt, dass Nintendo erstmalig seit 2019 auf der Gamescom erscheint. Das mag auf die Pandemie zurückzuführen sein, oder auch darauf, dass die Firma möglicherweise eine Ankündigung für uns bereithält.Kürzlich kündigte Nintendo im Rahmen der Nintendo Direct einige neue Spiele an, die bald erscheinen sollen.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021