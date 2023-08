Nintendo Switch: Eine Milliarde Spiele verkauft - Die 10 Bestseller auf einen Blick

Nintendo Switch: Über eine Milliarde verkaufte Spiele – Das Bestseller-Ranking zeigt die Top 10

Im Rahmen eines aktuellen, den der Konzern kürzlich veröffentlicht hat, wurde die Liste deraktualisiert. Im selben Atemzug gibt Nintendo bekannt, dass seit der Einführung der Switch im Jahre 2017 mehr alsSpiele über die (virtuellen) Ladentheken gewandert sind.Während sich derweiter wacker an erster Stelle hält, gibt es auch ein paar Veränderungen im. Eben jenes haben wir natürlich im Folgenden für euch parat.Bis zum 30. Juni diesen Jahres wurdeüberverkauft – einschließlich seiner Bundle-Angebote. Allein in den letzten drei Monaten kamen stolze 1,67 Millionen Kopien hinzu, was in Anbetracht des Vorsprungs, den der Titel zum zweiten Platz im Ranking der meistverkauften Nintendo Switch-Spiele innehält, ein Tropfen auf den heißen Stein darstellen dürfte.Aber auch das gemütlichegilt als Kassenschlager. So wurde es seit seinem Release im Jahr 2020 fastverkauft. Auf den restlichen Plätzen derhat sich vergleichsweise wenig getan, allerdings musstefürund das auch, welches erst im Mai erschienen ist, weichen. Mit überverkauften Einheiten zählt es definitiv zu den Titeln, die einenhinsichtlich ihrer Verkaufszahlen hinlegen konnten.Dank der über einer Milliarde abgesetzten Spielekopien gilt die Nintendo Switch schon jetzt alsdes japanischen Herstellers überhaupt, was den Verkauf ihreranbelangt. Sowohl der Nintendo DS als auch die Wii kratzen mit jeweils rund 949 beziehungsweise 922 Millionen verkauften Exemplaren aber ebenfalls an der magischen Marke.Was die Konsolen und Handhelds selbst betrifft, dürfte das aktuelle System sich recht sicher auf dem dritten Platz derfestsetzen. Viel Zeit, ihren Vorsprung auszubauen, bleibt ihr allerdings nicht: Berichten zufolge, der womöglich schonund im kommenden Jahr offiziell auf den Markt gebracht werden könnte.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021