Nintendo Switch: Schon über eine Milliarde Spiele verkauft - Überraschung in den Top 10

An der Spitze gab es keine Veränderung - und wenn man sich die Zahlen so ansieht, wurd sich auch auf längere Zeit nichts daran ändern. In den Top 10 hingegen hat sich ein bisschen was getan - mit einem Paukenschlag als Neueinsteiger.



Nintendo Switch: Schon über eine Milliarde Spiele verkauft - Rekordjäger steigt auf Platz 9 ein

Der beliebte Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe 55 Millionen Mal verkauft – einschließlich seiner Bundle-Angebote. Im letzten Quartal steigen die Absätze um 1,67 Millionen Verkäufe und machen das Spiel zu einem wahren Dauerrenner. In Anbetracht des Vorsprungs, den der Titel zum zweiten Platz im Animal Crossing: New Horizons 43 Millionen Mal verkauft. Der beliebte Fun-Racerwurde bisher überverkauft – einschließlich seiner Bundle-Angebote. Im letzten Quartal steigen die Absätze um 1,67 Millionen Verkäufe und machen das Spiel zu einem wahren Dauerrenner. In Anbetracht des Vorsprungs, den der Titel zum zweiten Platz im Ranking der meistverkauften Nintendo Switch-Spiele innehält, ist aber selbst das nur ein Bruchteil. Aber auch das gemütlichegilt als Kassenschlager. So wurde es seit seinem Release im Jahr 2020 fastverkauft.