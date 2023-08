Nintendo Switch: Alles, was wir bis jetzt über die neue Konsolengeneration wissen, zusammengefasst

Neue Konsolengeneration: Wann soll der Nintendo Switch-Nachfolger erscheinen?

Wie steht es um die technischen Spezifikationen eines Nintendo Switch-Nachfolgers?

Wünschenswerte Features

Spannende Frage nach der Abwärtskompatibilität

Wann es eine erste Präsentation des Nintendo Switch-Nachfolgers geben könnte