Nintendo Switch: eShop-Charts - Die 10 bislang beliebtesten Spiele im August

Nintendo Switch: Download-Charts des eShop im August – Die Top 15 im Ranking

Der Vergleich zum Vormonat

Mario Party Allstars

Derist in voller Blüte und gar nicht mehr all zu lange dauert es, da klopft auch schon der September an die Tür. Grund genug, einmal einen Blick auf die bisherigenimzu werfen, die diefür dieim spannenden Ranking offenbaren.Wenig überraschend, konnte sich auch das kürzlich erschieneneunter den ersten zehn Plätzen positionieren, währendauch Wochen nach seinem Release noch die Fahne für das Franchise oben hält.Wie immer gibt Nintendo im hauseigenen eShop preis, welche Titel aktuell unter die beliebtesten Spiele für die Nintendo Switch fallen. Hier werden gleichauf einmal gelistet, wirklich spannend wird es aber eher auf den vorderen Plätzen. Doch seht erst einmal selbst, welche Spiele im bisherigen August die Download-Charts dominieren:Mit einem Release vor nicht einmal einem Monat, genau genommen am 21. Juli, konnte sich dasproblemlos einen Platz unter den fünf beliebtesten Switch-Spielen sichern. Überraschender sind da schon die beiden ersten Plätze, die mit FIFA 23 und Brotato von zwei eher unscheinbaren Titeln belegt werden.Bei Brotato handelt es sich um eine witzige Alternative zum, ebenfalls äußerst beliebten,. FIFA 23 hingegen gibt es bereits seit rund einem Jahr auf der Switch, allerdings ist der Titel in Anbetracht dessen, dass, noch einmal deutlich reduziert – was die Verkaufszahlen nach oben getrieben haben dürfte.Bereits jetzt lässt sich anhand der Top 10 zur Augustmitte eine Tendenz gegenüber des Vormonats Juli feststellen. Pünktlich zum Release kletterte Pikmin 4 hier nämlich für kurze Zeit auf den ersten Platz und konnte dabei sogar Minecraft und den beliebten-Nachfolger überholen, wie Nintendo im Rahmen seines Switch-Nachrichtenkanals verraten hat.FIFA 23 lag im letzten Monat ganze zwölf Plätze weiter hinten und statt Brotato, dem Bee Simulator oder auch Storyteller fanden wirund A Little tot he Left, ebenso wie, in den Top 10 der eShop-Charts.Wie immer bleibt es spannend, welche Switch-Spiele sich am Ende des Monats welche Platzierung sichern konnten. Und apropos spannend: Alles, was wir bis jetzt zumwissen, verraten wir euch natürlich ebenfalls.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021