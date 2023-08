Nintendo Switch: Nostalgische Wildwest-Action für unterwegs - Red Dead Redemption feiert kompakte Premiere

Nintendo Switch: Portierung des Wildwest-Klassikers Red Dead Redemption hat einen hohen Preis

Auch wenn man mittlerweile den zweiten Teil der-Reihe nahezu auf jeder modernen Konsole und dem PC spielen kann, war der Vorgänger noch lediglich auf Xbox 360 und PlayStation 3 verfügbar. Seit gestern gesellt sich auch noch ein Port für dieund diehinzu.Red Dead Redemption ist mittlerweile 13 Jahre alt und gilt darum mittlerweile schon als, da das Spiel durch Atmosphäre und Story einen Platz im Herzen vieler Spieler gefunden hat. Die Portierung auf die Nintendo Switch ermöglicht jetzt erstmals, das Wildwest-Epos auch unterwegs zu spielen, leider hat die neue Version einen großen Haken.Spätestens seit dem Release vonvor knapp fünf Jahren ist die actionreiche Rollenspiel-Reihe aus dem wilden West vermutlich bei den meisten von euch bekannt. Der zweite Teil war auch noch recht einfach auf den verschiedensten Konsolen zu spielen, beim Vorgänger verhält sich das jedoch etwas anders. Diesem Problem schafftvon Red Dead Redemption auf Nintendo Switch und PlayStation 4 aber jetzt Abhilfe.Jedoch handelt es sich hier tatsächlich nur um einen Port, also weder ein Remake noch ein Remaster. Es hat sich zum Klassiker von 2010 also, nicht grafisch und auch nicht spielerisch. Was zum Glück für die Qualität des Spiels an sich nicht besonders schlimm ist. Auch wenn die Grafik und Animationen natürlich nicht mehr mit heutigen Titeln mithalten können, ist es atmosphärisch nach wie vor ein unglaublich gutes Spiel.Leider hat der Port von Red Dead Redemption zwei große Mankos - die fehlendeund denim Nintendo Shop . Auch wenn die Undead Nightmare Erweiterung inbegriffen ist, geht es hier um ein Spiel, welches mittlerweile mehr als zehn Jahre alt ist, dafür ist der Preis vielleicht etwas hoch. Wenn ihr aktuell einen guten Deal machen wollt,, dort gibt es gerade sechs Spiele, die euch aufeinstimmen.