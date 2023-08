Nintendo Switch: Neues Update 16.1.0 verbessert Home-Menü & mehr

Nintendo Switch: Update 16.1.0 – Systemstabilität & mehr verbessert





16.1.0 is out.



Various components were updated (HOME menu, Asian fonts, keyboard, web browser, etc), but I don’t know the specifics.



The bad words lists were updated. Some racial slurs, a mass shooter’s name, and death threats were blocked.



Mit der Versionsnummer 16.1.0 versehen, steht uns nun ein neues Update ins Haus. Laut der Beschreibung wurde die kleine Konsole mal wieder an einigen Ecken und Enden verbessert, doch um welche Neuerungen es sich genau handelt, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Abhilfe schafft wie immer OatmealDome, der uns bereits in der Vergangenheit über die vielen Updates am Handheld-Hybriden en Detail zu informieren wusste. Das Update für die Switch könnt ihr herunterladen und installieren.

Bei dem Update handelt es sich bereits um das fünfte für die Nintendo Switch in diesem Jahr. Und wie schon bei den vergangenen vier Updates hüllt Nintendo sich auch dieses Mal in einen Mantel der Schweigsamkeit, denn viel erfahren wir aus den offiziellen Notizen zu den vermeintlichen Verbesserungen nicht.

So heißt es seitens des japanischen Spielekonzerns lediglich, man habe „Allgemeine Verbesserungen zur Steigerung des Nutzerlebnisses" vorgenommen – also praktisch das, was mit so gut wie jedem Switch-Update passieren dürfte. Worum es dabei genau geht, verrät uns OatmealDome über Twitter:

Dem Dataminer zufolge wurden „diverse Komponenten" im Hintergrund aktualisiert, so zum Beispiel das HOME-Menü, ebenso wie der Internetbrowser der Konsole. Außerdem versucht Nintendo seit geraumer Zeit, die Profanitätsfilter noch zielsicherer zu machen.