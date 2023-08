Nintendo Switch: Star Wars: Dark Forces und Turok 3 Remasters von Nightdive Studios angekündigt

Nintendo Switch: Nightdive Studios spendieren Star Wars: Dark Forces und Turok 3: Shadow of Oblivion ein Remaster

Die Gerüchte haben sich also bewahrheitet: Auf derkündigen die Retro-Spezialisten dergleich zwei frischezweier populärer Klassiker für diean. Darunter sogar ein Titel aus dem Star Wars-Universum, der den Weg für heutige Ableger ebnete.Konkret sprechen wir hierbei natürlich von, das in den vergangenen Monaten immer mal wieder die Gerüchteküche rund um eine Neuauflage zum Brodeln brachte. Doch auch bei dem zweiten Titel handelt es sich um einen, wenn auch etwas weniger beachteten,, der bereits im Jahre 2000 für die Nintendo 64 erschienen ist.Die Entwickler der Nightdive Studios gelten als absoluteund versorgten Liebhaber älterer Videospielveröffentlichungen schon in der Vergangenheit immer wieder mit. So zum Beispiel zuletzt mit demdank einer guten Mischung aus modernen Verbesserungen und altem Charme überzeugen konnte. Doch nach den aktuellen Ankündigungen dürften sich vor allem Nintendo Switch-Besitzer über die zwei geplanten Remasters des Studios freuen.Star Wars: Dark Forces, das sein Debüt ursprünglich bereits im Jahrefür MS-DOS und Apples Macintosh feierte, ist eines der beiden. Als erster Eintrag einer Franchise, das später unter dem Namenan Popularität gewinnen konnte, galt es vor fast 30 Jahren als-Klon für denund später auch die. Vor allem konnte es damals mit seiner vergleichsweise modernen Technik, seinem Level-Design sowie seiner Story begeistern, die teilweise mit der Hilfe von Cutscenes erzählt wurde. Diese sollen – in überarbeiteter Form – auch im Remaster wieder zu sehen sein.Doch während Star Wars: Dark Forces als größerer Moment in der Geschichte der First-Person-Shooter gesehen werden dürfte, schenkt Nightdive auch einem weniger bekannten Titel seine Aufmerksamkeit. Der zweite Klassiker, der sich über ein Remaster für die Nintendo Switch freuen darf, heißt nämlich. Veröffentlicht im Jahrfür die, fand der dritte Teil der-Reihe nicht gerade große Beachtung unter der Spielerschaft.Dies dürfte einerseits an seiner eherfür die Konsole gelegen haben, denn das Spiel stellte Ansprüche, die letzten Endes zu einer schwachen Framerate und einer Grafik, die schlechter als bei vorherigen Titeln angenommen wurde, führten. Somit stellte Turok 3 letztlich auch dasdar.Wir sind natürlich gespannt, wie den Nightdive Studios die Umsetzung der beiden Klassiker im Rahmen ihrer Remasters auf der Nintendo Switch gelingt. Und wie immer stellt sich ebenso die spannende, ob man uns mit den beiden Neuauflagen nur heiß aufmachen möchte, was vor allem im Falle von Star Wars: Dark Forces vorstellbar ist – immerhinbefinden.. Einen Hinweis auf einen neuen Turok-Titel gibt es bislang allerdings nicht.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021