Nintendo Switch: Nintendo zeigte auf der gamescom einigen Partnern die kommende Konsole

Nintendo Switch: Nachfolger bei der gamescom gezeigt

Nintendo präsentierte während der diesjährigen gamescom in Köln seinen Fans einen Stand mit Pikmin 4 und Mario Kart 8 Deluxe, doch was hinter verschlossenen Türen passierte, war viel spannender: Die Vorstellung des Nachfolgers derAngeblich zeigte der japanische Hersteller eine Demo auf der, die vermutlich 2024 auf den Markt kommt. Doch die breite Masse bekam sie nicht zu Gesicht. Zuvor, ob Nintendo die nächste Switch bei der Messe vorstellt.Wie das Magazin Eurogamer berichtet, zeigte Nintendo die neueder Nintendo Switch lediglich ausgewählten Partnern. Wer das genau ist, verraten sie in ihrem Artikel nicht. Klar ist aber, dass ein Großteil der Messebesucher nichts davon mitbekommen hat.Gezeigt wurde die neue Technik angeblich mithilfe einer Demo des Klassikers. Davon soll es keinen Re-Release geben, es handle sich lediglich um eine Demo, um dieder neuen Konsole zu zeigen, wie Eurogamer verdeutlicht. Dieder „Switch 2“ sei, der Website VGN zufolge, vergleichbar mit der von der Playstation 5 sowie der Xbox Series X.Nintendo selbst hat den Nachfolger der Nintendo Switch fürangekündigt und gesagt, die Konsole erscheine „frühestens nächstes Frühjahr“, vermutlich also Mitte des Jahres oder später. Es soll ich zudem wieder um ein Hybridmodell aus Handheld und Docking handeln, allerdings nicht mit einem OLED-Display: Aus Kostengründen will die Firma ein LCD-Display verbauen.Bis zum Release des Nachfolgers hat Nintendo aktuell noch eine Menge vor sich. Es erscheinen immer mehr. Außerdemund etwas später ein Remake des Super Mario RPG. Alles, was wir bisher über den, haben wir euch außerdem zusammengefasst.