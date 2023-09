Nintendo Switch: Neues Controller-Patent könnte Joy-Con-Drift endlich beheben

So will Nintendo dem Joy-Con-Drift der Switch den Kampf ansagen

Mit einem brandneuen Patent für denwilldas schon ewig währende Problem des sogenanntenendlich aus der Welt schaffen.Zumindest ist dies der Plan, wenn man sich daseinmal genauer ansieht. Konkret handelt es sich bei dem Problem um eine Art Phänomen, bei dem die Switch aufder Joy-Cons reagiert – die ihr aber gar nicht selbst getätigt habt.Schon seit demder Nintendo Switch im Jahre 2017das Problem die Spieler. Der Joy-Con-Drift hatte seitdem sogar für Sammelklagen gesorgt, sodass der Hersteller sich für die Schwierigkeiten offiziell entschuldigen musste und seither versucht, sie über eine konstant überlastete Reparaturwerkstatt in den Griff zu bekommen. Einewar bislang nicht in Sicht.Zumindest bis jetzt, denn dem schon in dervom via Kotaku) veröffentlichten Konzept zufolge arbeitet der japanische Konzern nun an einem Ausweg aus der Misere. So wird "ein Widerstandsabschnitt mit einer magnetorheologischen Flüssigkeit vorgeschlagen, deren Viskosität sich mit der Stärke des Magnetfelds ändert und die bei der Verschiebung des Bedienelements zum Widerstand wird", wie es ganz konkret heißt.Ob sich der Joy-Con-Drift mit den geplanten Änderungen an den Controllern der Nintendo Switch ein für alle Mal aus der Welt schaffen lässt, bleibt natürlich offen. Ebenso fraglich bleibt, ob sich das Patent tatsächlich auf die uns bislang bekannten Joy-Cons bezieht – oder viel eher auf eineder Japaner abzielt.Vorstellbar wäre dies auf jeden Fall, immerhin reißen dieum einen, was wir bislang zu diesem wissen. Erst jüngst wurde bekannt, dass man bereits einigengegeben haben soll.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021