Nintendo Switch: Neue Nintendo Direct fokussiert sich morgen auf Winter-Spiele

Die letzteist schon wieder drei Monate her, jetzt gibt es Nachschub: Nintendo hat eine neue Ausgabe seines Videoformats für denangekündigt. Im Fokus steht natürlich voll und ganz die, ein neues Prinzessin Peach-Spiel und ein paar weitere Neuheiten enthüllt worden sind, richtet der japanische Traditionskonzern jetzt den Fokus auf das. Dementsprechend soll die Nintendo Direct eine ganze Wagenladung anpräsentieren, die in nicht allzu ferner Zeit erscheinen werden.Die neue Nintendo Direct wird gemäß des Switch-Herstellers amausgestrahlt werden. Zuschauen könnt ihr dann wie gehabt über den YouTube-Kanal von Nintendo. Etwas Zeit solltet ihr mitbringen, denn die Show wirdlang sein und sich, wie bereits angesprochen, vorrangig um Spiele für die Nintendo Switch drehen, die im Winter erscheinen sollen.Mehr Details nennt Nintendo nicht, aber laut Gerüchten soll es neue Informationen zum geplanten Peach-Spiel geben. Außerdem könnte auchein kleines Comeback feiern, während zugleich von einemin der Gerüchteküche gesprochen wird. Offiziell bestätigt sind all diese Angaben natürlich nicht.Zudem heißt der Fokus für die Nintendo Direct nicht, dass es sich ausschließlich um Spiele handeln muss, die schon bald erscheinen werden. Auch in der Vergangenheit hat Nintendo seine Präsentationen genutzt, um gegen Ende einen kleinen Ausblick auf die Zukunft zu gewähren.Auf einesolltet ihr hingegen nicht spekulieren. Trotzdessen, dass der Hersteller angeblich zuletzt, dürfte eine Enthüllung noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.