Nintendo Switch: Alle Neuankündigungen der Nintendo Direct im Überblick

Nintendo Direct: Diese Spiele wurden gezeigt

Die voraussichtlich letztedes Jahres ist vorüber und wie üblich gab es ein sehr buntes Potpourri anundzur. Welche Überraschungen die japanische Spieleschmiede in petto hatte, fassen wir für euch zusammen.Immerhin gab es in gutjede Menge ofenwarmes Material zu neuen Spielen, aber auch schon zu angekündigten Produktionen. Freuen dürfen sich unter anderem Fans von, vonund in einem gewissen Umfang auchDa die Liste an gezeigten Spielen wie gehabt jedwegen Rahmen sprengen würde, fassen wir für euch untenzusammen. Stichpunktartig erfahrt ihr die Namen der alten und neue Spiele, die jeweiligen Releasetermine und was genau eigentlich gezeigt wurde.Eine neue Konsole wurde übrigens wie erwartet nicht angekündigt. Obwohlhinter verschlossenen Türen gezeigt wurde, ließ sich der Hersteller während der Direct zu keiner Enthüllung oder Bestätigung hinreißen.