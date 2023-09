Nintendo Switch: Neue Berichte sprechen von Last-Gen-Technik in der neuen Konsolengeneration

Nintendo Switch 2: Hardware soll sich ungefähr auf Last-Gen-Level befinden

In der vergangenen Zeit häufen sich die Berichte über einenund immer mehr Details darüber, worauf wir uns mit ihm womöglich einstellen können, werden an die Oberfläche getragen.Die jüngsten Informationen beziehen sich dabei auf dieder „Nintendo Switch 2“, wie sie derweil noch ganz einfach von vielen Fans genannt wird. Aktuellen Berichten zufolge soll sich jene ungefähr auf dem Niveau deroder derbewegen – womit man zwar bereits eine spürbare Verbesserung erzielen, aber im Vergleich zu der aktuellen Generation vonundnoch ein ganzes Stück hinterherhinken würde.Wie neben anderen das Portal The Verge berichtet , hätten sich dievon, unter ihnen auch CEO Bobby Kotick, bereits im Dezember des vergangenen Jahres mit Nintendo getroffen, um über den Nachfolger der Nintendo Switch zu sprechen. Aus einem geschwärzten Dokument mit dem Titel „NG Switch Draft.pdf“, wobei das Kürzel NG wohl für „Next Generation“ stehen soll, geht nun hervor, dass die Switch 2 sich leistungstechnisch nicht großartig von der PS4 und der Xbox One unterscheidet.Das Dokument wurde im Rahmen deszwischen der Federal Trade Commission, kurz FTC, und Microsoft veröffentlicht und die Aussage stammt den Berichten nach von Chris Schnakenberg, Activions Leiter für Plattformstrategie und Partnerbeziehungen. Konkret heißt es: "Angesichts der engeren Angleichung an die Gen8-Plattformen in Bezug auf die Leistung und unsere früheren Angebote für PS4 / Xbox One ist es vernünftig anzunehmen, dass wir auch für die NG Switch etwas Überzeugendes entwickeln könnten“. Und weiter: "Es wäre hilfreich, sich frühzeitig Zugang zu Prototypen der Entwicklungshardware zu verschaffen und das zu testen."Selbstverständlich sollte man dabei aber im Blick behalten, dass es schon eine halbe Ewigkeit her sein dürfte, dass Nintendo wirklichversucht hat, auf dermit Microsofts und Sonys Spielekonsolen zu konkurrieren. So würde es wohl kaum überraschen, dass die nächste Switch – oder wie auch immer der japanische Hersteller den Nachfolger des Handheld-Hybriden nennen mag – nicht mit der PS5 oder der Xbox Series X in einer Liga spielen dürfte. Dennoch könnte so für einen ordentlichengesorgt werden, der nicht an dem Handheld-Charakter der Switch nagt, während Blockbuster wieendlich von einer Grafik, die sie verdienen, profitieren würden.Während es sich, wie auch schon in der Vergangenheit, dabei natürlich umseitens Nintendo handelt, empfehlen wir, sie mit Vorsicht zu genießen und nicht direkt für bare Münze zu nehmen – wenn sie auch nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein scheinen. Alles, was wir bis jetzt an handfestenin Erfahrung bringen konnten, wollen wir euch an anderer Stelle aber natürlich nicht vorenthalten.Letztes aktuelles Video: SwitchHighlights 2021