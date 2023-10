Nintendo Switch: Patent zeigt teilbaren Handheld

Nintendo Switch 2 oder Nintendo 3TS?

Kürzlich wurde bekannt, dassein neues Patent für ein neues Gerät angemeldet hat, das die Spekulationen um eine möglicheweiter anheizen könnte. Dabei orientiert sich das Design eher an einem altbekannten Handheld.Bilder zeigen nämlich eine Konsole mit zwei Bildschirmen zum Zusammenklappen; wie beimalso. Zusätzlich soll das bisher nur in der Theorie existierende Gerät jedoch ein paar Eigenschaften besitzen, die es in der Videospielwelt so noch nicht gibt.So ist auf dem Gerät im zugeklappten Zustand ein weiterer Bildschirm an der Außenseite zu erkennen . Das würde einen potenziellen 3DS zum 3TS (Triple Screen) machen. Zudem scheint die Konsole teilbar zu sein – so können zwei Spielerüber die gleiche Hardware spielen. Allerdings handelt es sich bei dem Patent augenscheinlich um einen reinen Handheld – als ein direkter Nachfolger für die Switch scheint es also nicht geplant zu sein.Überhaupt ist es unklar, ob das Gerät ein fester Plan Nintendos für die nahe Zukunft ist. Es handelt sich, wie gesagt, lediglich um eine Patentanmeldung, die nicht zwingend die nächste Konsole des Videospielgiganten ankündigen muss. Wenn allerdings ein Handheld geplant ist, scheint es unwahrscheinlich, dass der direktewird.Da Nintendo dafür bekannt ist, viele ältere bis sehr alte Spiele zu recyclen und in Spielebibliotheken zu re-releasen, wäre einallerdings eine logische Entwicklung. Damit könnten erstmals beliebte DS- und 3DS-Spiele wie New Super Mario Bros. oderin einem Spiele-Abo erhältlich sein.Auf genaue Infos bezüglich eines Switch-Nachfolgers müssen wir weiterhin gespannt warten. Eine offizielle Ankündigung bleibt bisher aus, auch wenn mit einemgerechnet wird. Neben den neuesten Patentanmeldungen hat Nintendo kürzlich schon ein neues Konzept für Controller einer potenziellen Switch 2 auf den Weg gebracht.