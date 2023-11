Nintendo Switch: Streaming-App Twitch fliegt bald von der Konsole

Nintendo Switch: Entfernung der Twitch-App war „schwierige Entscheidung“

Abseits der Spiele gab es noch nie viele Apps auf der: Neben YouTube, Crunchyroll und dem US-exklusiven Hulu wareiner der wenigen weiteren Kandidaten.Doch das wird sich in Kürze ändern, denn der Streaming-Service soll den Handheld-Hybriden wieder verlassen. Nach ziemlich genau zwei Jahren zieht Twitch selbst den Stecker undfür die hauseigene App, wie man jetzt verkündet. Nintendo scheint demnach nichts mit der Entscheidung zu tun zu haben.Auf der Support-Seite von Twitch für die App auf der Nintendo Switch verkündet man: „Wir werden die Unterstützung für die Twitch-App auf der Nintendo Switch einstellen. Ab demwerden neue Nutzer nicht mehr in der Lage sein, die Twitch-App aus dem Nintendo eShop herunterzuladen. Bereits bestehende Nutzer werden ihren Zugang zu der Twitch-App auf der Nintendo Switch ab demverlieren.“Falls ihr also noch bis zum 31. Januar nächsten Jahres ein paar Streams auf der Nintendo Switch anschauen wollt, solltet ihr euch die App in den nächsten Tagen noch. Besonders lohnenswert scheint das aber nicht zu sein, denn die Streaming-Erfahrung auf der Konsole ist: So kann man beim aktuell laufenden Stream beispielsweise keinen Chat sehen und Content Creator über die Switch auch nicht abonnieren., Director für Global Corporate Communications bei Twitch, bestätigte die Entscheidung in einem Statement gegenüber The Verge : „Wir haben vor kurzem die schwierige Entscheidung getroffen, die Twitch-App von der Nintendo Switch zu entfernen.und wir sind dankbar für all die Unterstützung, die die Switch-Community gegenüber Twitch und unseren Streamern gezeigt hat.“finden sich weder auf der Support-Seite noch in Railas Aussage. Die eingeschränkte Funktionsweise der Twitch-App und damit einhergehend die Unzufriedenheit vieler Zuschauer und Streamer könnte aber durchaus damit zusammenhängen. Wer über den baldigen Abgang des Service enttäuscht ist, kann sichwenigstens ab sofort überfreuen.