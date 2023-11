Nintendo Switch: Großer Sale zum Black Friday im eShop mit über 1.000 reduzierten Spielen

Nintendo Switch: Ausgewählte Highlights aus dem großen Black Friday Sale

Dersteht vor der Tür und bevor der Hagel an physischen Rabatten auf euch herunterregnet, könnt ihr euch schon jetzt in einigen digitale Schaufenstern umschauen – zum Beispiel auf demDort sind anlässlich des bevorstehenden Schnäppchenfestes schon jetzt, um euch vor dem kommenden Weihnachtswahn mit günstigem Futter für die dunklen Monate zu versorgen. Neben einem Blick in eure Wunschliste lohnt sich auch einer auf die von uns ausgesuchten Highlights, die ihr im Folgenden findet.Falls ihr eure Spielebibliothek auf der Nintendo Switch vor den kommenden Feiertagen noch etwas aufbessern wollt, ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes der günstigste Moment gekommen. Weil einen die mehr als 1.000 reduzierten Titel im Nintendo eShop leicht mit ihrer schieren Masse überrollen können, haben wir für euch ein paar Spiele herausgesucht, bei denen sich dasDankdürfte für fast jeden etwas beim aktuellen Black Friday-Sale auf der Nintendo Switch dabei sein. Vor allem habt ihr mit Spielen wie Inside, die sich in nur wenigen Stunden abfrühstücken lassen, und Titeln wie der Persona Collection, die dank drei umfangreicher und noch dazu exzellenter japanischer Rollenspiele für hunderte von Stunden Unterhaltung sorgt,Nicht im Angebot, aber ab morgen auf der Nintendo Switch verfügbar:alsentpuppt hat.